L’assessore Bussalino al 7° Convegno Interregionale per la Polizia Locale

Si è svolto questa mattina ad Alessandria il 7° Convegno Interregionale per la Polizia Locale, che ha riunito circa 200 partecipanti tra agenti, tecnici e operatori del settore per una giornata di confronto sulle sfide contemporanee della sicurezza urbana.

Ad aprire il convegno è stato l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, assieme al Viceprefetto di Alessandria, Luigi Swich, al Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, e al Comandante della Polizia Locale di Alessandria, Alberto Bassani.

“La Regione Piemonte è concretamente vicina alla Polizia Locale – ha dichiarato l’Assessore Enrico Bussalino – sostenendo i Comuni, grandi e piccoli, con contributi mirati per l’ammodernamento dei servizi, l’acquisto di dotazioni tecnologiche e la formazione degli operatori. Puntiamo molto sulla Polizia Locale perché rappresenta il primo contatto tra istituzioni e cittadini. In un momento in cui il presidio del territorio è sempre più centrale, vediamo una Polizia Locale evoluta, attrezzata, capace di agire sia in ottica preventiva che repressiva, sempre a favore della comunità".

Il convegno ha offerto un ricco programma di interventi sui temi più attuali per gli operatori del settore: dalle implicazioni del nuovo Codice della Strada, al ruolo della Polizia Locale nella costruzione di comunità sicure e partecipate, fino all’analisi delle potenzialità e criticità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, in un contesto normativo in costante evoluzione.

Tra i relatori, Monica Porta, Comandante della Polizia Locale di Bergamo, ha aperto i lavori con un approfondimento sul rapporto di prossimità tra forze dell’ordine e cittadini. A seguire, Gianluca Sivieri, Comandante della Polizia Locale di Buccinasco (MI), ha affrontato i delicati equilibri tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, alla luce del GDPR, dell’AI Act e delle linee guida del Garante per la Privacy. A chiudere la sessione mattutina è stato Fabio Piccioni, Avvocato Penalista e del Diritto Stradale del Foro di Firenze, con un intervento sul reato di omicidio stradale.

Nel corso della mattinata, i partecipanti hanno potuto visitare una mostra espositiva con tecnologie e strumenti innovativi per la sicurezza urbana, a testimonianza di un settore in rapida evoluzione, sempre più orientato all’efficienza operativa e alla vicinanza al cittadino.

Il convegno, moderato da Roberto Riva Cambrino, Comandante della Polizia Locale di Parma, è stato organizzato dal Gruppo Maggioli.