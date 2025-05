Da Crocetta a San Donato: i quartieri chiedono più verde e luoghi di aggregazione

San Donato, Campidoglio, Cit Turin, Cenisia, San Paolo e Crocetta: sono questi i protagonisti del settimo incontro - su 10 - del programma di ascolto messo in campo dalla Città di Torino e da Urban Lab per la costruzione condivisa del nuovo piano regolatore, che manca da oltre trent'anni.

Nella prima fase, quella di "voto" sulle proposte della Città, i circa 60 residenti dei sei quartieri presenti hanno scelto in maggioranza la qualità insoddisfacente di spazi verdi e di luoghi di aggregazione, come punti sui quali il Comune dovrebbe concentrarsi maggiormente.

Tra le proposte ex-novo dei residenti, invece, sono state elencate maggiormente l'attenzione ai mercati e al commercio di prossimità. La viabilità è un tema che ha diviso: alle richieste di più ciclabili, o di precorsi più adatti alle biciclette, altri hanno chiesto di non sacrificare le auto e la possibilità di spostarsi velocemente nei viali principali, evidenziando così la difficoltà per una pubblica amministrazione di conciliare il trasporto green e l'educazione ambientale con le necessità di una parte della cittadinanza.

Come spiegato dall'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni, le priorità già evidenziate dalla Città sono la realizzazione di nuove scuole, spazi pubblici verdi più belli e sicuri, potenziare la mobilità pubblica, puntare sulle biblioteche come spazi di cultura e aggregazione, più spazi per la comunità e fare tornare centrali i mercati di quartiere.