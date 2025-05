Maestri del Gusto, aperte le candidature per la prossima edizione

Dall’azienda agricola alla pasticceria del centro, dal birrificio artigianale all’apicoltura di montagna, dalle gelaterie di quartiere agli innovativi produttori d’olio: sono tante e diverse le aziende che possono candidarsi a diventare Maestri nell’annualità 2027-2028.

Il progetto nato nel 2002 per volere della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il suo Laboratorio Chimico e Slow Food, è rivolto alle attività agroalimentari medio-piccole e piccole di Torino e provincia, aziende agricole, commerciali o artigianali, con almeno due anni di attività, ovvero aperte a partire dal 20 giugno 2023.

Gusto e torinesità

La selezione è biennale ed è gratuita per le imprese: gusto e torinesità sono alla base della valutazione di Slow Food e della Camera di commercio, che prevede anche la verifica di alcuni aspetti etici e amministrativi. Al Laboratorio Chimico, invece, spetta il compito di valutare gli aspetti igienico sanitari, che negli anni sono aumentati: igiene e autocontrollo alimentare, ma anche comunicazione e informazione al consumatore, etichettatura, sostenibilità ambientale, ecc.

Questo attento lavoro di verifica e selezione, con visite programmate ma spesso anche a sorpresa e in incognito, ha fatto crescere negli anni la famiglia dei Maestri del Gusto, passati dai 50 del 2002 ai 218 dell’edizione 2025/2026.

La selezione individuerà le aziende che saranno in carica per il successivo biennio e saranno coinvolte in numerose attività di promozione e visibilità: i Maestri del Gusto saranno protagonisti ad esempio durante le Nitto Atp Finals 2025, a Cioccolatò 2026, nelle Final8 di basket e come sempre a Terra Madre Salone del Gusto, senza dimenticare gli innumerevoli appuntamenti che si susseguono tutto l’anno sul territorio torinese.

La selezione

Le imprese devono compilare e inviare entro il 20 giugno una scheda di presentazione prendendo visione del documento tecnico che descrive tutti i passaggi della procedura selettiva. La Camera di commercio di Torino, avvalendosi anche delle indicazioni delle associazioni di categoria provinciali, raccoglie tutte le segnalazioni pervenute e, in stretta collaborazione con Slow Food, redige l’elenco delle aziende candidate al riconoscimento. A quel punto scattano le verifiche del Laboratorio Chimico camerale, sia sulle nuove candidature, che sulle aziende già premiate nella scorsa edizione, che proseguiranno per tutto il 2025. I Nuovi Maestri saranno annunciati in prossimità dell’edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto.