Domenica il Mondo fa festa in piazza Roma a Pinerolo

“‘Mondo in Festa’ è la festa dei popoli, nasce come momento di condivisione tra varie culture” riassume Patrizia Taverna, vicepresidente dell’associazione ‘Incontro Liqaa’, che organizza l’evento con il gruppo ‘Le Donne del Mondo’ e con il patrocinio della Città di Pinerolo.

L’appuntamento è per domenica 25 maggio in piazza Roma: “Uno spazio coperto e illuminato con cui abbiamo già avuto successo con l’evento ‘Iftar in Piazza’”

A partire dalle ore 10, la piazza si trasformerà, ospitando banchetti di tutto il mondo: “A partecipare saranno 15 paesi che proporranno specialità gastronomiche, canti, danze e abiti tradizionali” spiega Touria Kchiblou, presidente di ‘Incontro Liqaa’. I più attivi? L’Argentina e la Romania come spiega Taverna: “Sono numerosi e ci tengono moltissimo a rappresentare il loro Paese”

Nel frattempo, alle 12 nel Salone della Chiesa di San Lazzaro avrà luogo il ‘Pranzo per Gaza’, un appuntamento parallelo con un menù incentrato su diverse varianti di couscous (vegetariano, con carne di vitello e con pollo) e che sarà completato da dolci, acqua e tè alla menta. Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente destinato all’acquisto di beni di prima necessità per i bambini di Gaza, come alimentari e acqua potabile.

Nel pomeriggio, alle 15,30 ci sarà la sfilata con protagonisti i paesi partecipanti di ‘Mondo in Festa’ e a partire dalle 17, si lascerà spazio alla musica con il ‘Pinerolo Sound Festival’.

Per maggiori informazioni bisogna contattare i numeri 351 9091290 (Kchiblou) e 333 2854051 (Taverna), oppure scrivere all’indirizzo email associazioneincontroliqaa@gmail.com