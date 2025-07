Estate in Vetta: gusto, musica e solidarietà sulla Rocca di Cavour

Luglio si accende sulla Vetta della Rocca di Cavour. Tra cibo, musica e solidarietà, sotto la regia dell’associazione ‘Vivi la Rocca’, dal 17 al 20 luglio, tre appuntamenti animeranno le serate cavouresi.

“Ci sono due grandi novità – elenca Roberto Bruno, presidente dell’associazione ‘Vivi La Rocca’ – la prima è la presenza di Sonia De Castelli, sarà per la prima volta sulla vetta cavourese, la seconda è la camminata con concerto finale”

Si comincia domani, giovedì 17, alle 20 con la 7ª edizione di ‘Aperinvetta’ la tradizionale cena-aperitivo con l’animazione di De Castelli ed Enzo Allasino.

Venerdì 18, invece, a partire dalle 20,30 si terrà la 4ª edizione del ‘Rocca Fest – Sangria e Paella’. Protagonista della serata sarà Enrico Peyretti con ‘Casa Peyretti’. Il costo è di 30 euro per gli adulti, 15 per i ragazzi dai 7 ai 12 anni ed ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. la prenotazione è obbligatoria entro oggi, mercoledì 16 luglio, con pagamento anticipato tramite bonifico o Satispay.

Infine domenica 20 luglio, con un evento che unisce cultura, natura e beneficenza. Alle 17 prenderà il via una passeggiata con partenza da piazza Sforzini, accompagnati dai volontari dell’associazione ‘Vivi la Rocca’: “Chi vorrà potrà salire a piedi con noi verso la vetta e godersi la serata” spiega il presidente Bruno. All’arrivo, per le 18, il ‘Concerto in Vetta pro Airc’ darà il benvenuto con il duo ‘Duea’, composto dalle sorelle Sara e Chiara Cesano.

“Abbiamo sempre fatto concerti di beneficenza con Airc ma a pagamento, quest’anno lo faremo gratuitamente con la possibilità di offerte libere che verranno devolute sempre all’associazione a sostegno della ricerca sul cancro” racconta Roberto Bruno, al termine è previsto un rinfresco offerto.

Tutti gli eventi si svolgeranno sotto padiglione coperto, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo. Per prenotazioni e ulteriori informazioni: 371 3422832.