StellEMusica a Pequerel per diffondere Internet e creare un teatro nel Paravalanghe

“Negli anni il ricavato di questa manifestazione ha contribuito alla realizzazione della pavimentazione in pietra della via che attraversa la borgata e al restauro del lavatoio storico della borgata – racconta Gabriella Malino, volontaria dell’associazione ‘Pequerel è Viva’, che organizza la serata –. Siamo in procinto di concludere la distribuzione della linea Internet su tutta la borgata, che in passato arrivava solo alle prime case. Speriamo di riuscirci entro fine anno”.

C’è già un altro progetto per il futuro: la creazione di un teatro all’interno del paravalanghe, segno distintivo della borgata, uno spazio all’aperto per poter accogliere degli spettacoli.

Sabato 19 luglio Pequerel sarà illuminata per tutta la notte da 1.000 lanterne. A partire dalle 20,30 si potrà prendere parte a una cena itinerante tra le diverse baite al costo di 23 euro per gli adulti e di 10 per i bambini. La prenotazione, obbligatoria, va fatta al numero 3387537076 entro giovedì 17 luglio. Dalle 21 intrattenimento musicale con Salvo Aleccia.