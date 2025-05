Volley A1/F: Monviso Volley punta sul talento di Mija Šiftar

Lo scorso anno ha messo a segno 454 punti con la Millenium Brescia in A2, diventando la seconda migliore schiacciatrice della categoria. Ora il salto in A1 con la Monviso Volley che punta sul talento di Mija Šiftar. Slovena, classe 2006, 198 centimetri, rinforzerà il reparto in cui sono state confermate Sofia D’Odorico e Silvia Bussoli, mentre si attende l’annuncio di Hanna Davyskiba, che è data nell’orbita della società di Pinerolo da tempo.

“Siamo felici di aver raggiunto l'accordo con uno dei migliori talenti presenti sul panorama. Ambita da molti club, sapere che Mija ha scelto Monviso Volley per il salto in Serie A1 ci riempie d'orgoglio” non nasconde la soddisfazione il ds Francesco Cicchiello. A cui fa eco la giocatrice: “Decidere di venire a Pinerolo è stata per me la scelta migliore, un club di cui ho sentito parlare molto. Credo che sia il posto giusto per me per migliorare e giocare a pallavolo ad alto livello. Sono davvero entusiasta di unirmi al nuovo team del Monviso Volley, sono pronta a lavorare sodo e a dare il massimo per questa squadra”.