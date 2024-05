Identificato il cadavere ritrovato sulla spiaggia di Savona: è un 50enne torinese senza fissa dimora

È stato identificato l'uomo che è stato trovato senza vita nelle prime ore del mattina sulla spiaggia di via Nizza a Savona.

Si tratta di un 50enne di nazionalità romena, senza fissa dimora in arrivo dalla zona del torinese.

Proseguono comunque gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire le circostanze della morte. Sono state acquisite alcune testimonianze e sono state visionate le telecamere di videosorveglianza presenti. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati.

Il Pm ha disposto l'esame autoptico che verrà effettuato lunedì prossimo dal medico legale Luca Vallega per fare luce sulle cause del decesso. Sul corpo non sarebbero state riscontrate ferite e segni di collutazione.