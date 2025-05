Alberi abbattuti in corso Belgio: ambientalisti di nuovo in strada per chiedere lo stop [FOTO]

Ancora proteste per il taglio degli alberi in corso Belgio

Corso Belgio torna a far parlare di sé. Da questa mattina, infatti, i lavori di abbattimento e potatura delle alberate hanno acceso nuovamente il dibattito, dando vita all’ennesimo faccia a faccia tra gli addetti ai lavori e un gruppo di attivisti ambientali.

Già dalle 8 della mattina, un piccolo ma determinato gruppo di manifestanti si è radunato lungo il corso per esprimere la propria contrarietà agli interventi in corso. I lavori, voluti dall'amministrazione comunale, mirano a rimuovere piante ormai secche, malate o considerate pericolose per l’incolumità pubblica.

Nessuna tensione in strada

Non si sono registrati scontri con le forze dell’ordine, che – a differenza di quanto accaduto in precedenti occasioni – hanno evitato di chiudere completamente la viabilità lungo il corso. Non si è reso necessario nemmeno l’intervento della celere. L’unico momento di lieve tensione si è verificato quando una ragazza ha rifiutato di allontanarsi dall’area delimitata dalle recinzioni, probabilmente nel tentativo di ostacolare l’avanzamento dei lavori.

Tuttavia, questa versione è stata prontamente messa in discussione dai contestatori, i quali sostengono che molti degli alberi tagliati fossero ancora in buone condizioni di salute. Gli ambientalisti lamentano un approccio troppo radicale e poco trasparente da parte del Comune, accusato di non aver fornito perizie tecniche dettagliate né un confronto aperto che abbia tenuto conto delle proteste che vanno avanti da più di un anno.



"Intervento necessario dopo ultimi controlli"

Intanto dal Comune fanno sapere che "I recenti controlli di stabilità, tra quelli che periodicamente vengono eseguiti dai professionisti incaricati dalla Città sull'alberata di corso Belgio, hanno rilevato che 14 alberi presenti in corso Belgio presentano problematiche gravi e sono a rischio caduta. Per questa ragione è stata programmata per sabato 24 e domenica 25 maggio un'operazione di potatura e abbattimento, concordata con GTT perché è necessario sospendere il transito del tram numero 15".



"Sette alberi vengono abbattuti mentre altri 7 sono oggetto di importanti interventi di potatura, rimozione delle branche e consolidamento, necessari per ridurre i rischi di caduta e per salvaguardare l'incolumità dei cittadini - prosegue la nota di Palazzo civico -. I nuovi controlli hanno confermato le condizioni biomeccaniche precarie dell’alberata, confermando che è a fine dl suo ciclo vitale, pertanto la Città disporrà ulteriori nuove e puntuali verifiche utili per intervenire tempestivamente e ridurre il rischio di danni a cose e persone, perché sulla sicurezza non si può derogare".