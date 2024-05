Macchie di colore e tanto entusiasmo a Piazza d'Armi: ecco la Festa del calcio giovanile 2024 [FOTO]

Un'ondata di energia e di colore ha invaso piazza d'Armi in questa domenica di maggio, sfruttando il primo giorno senza clima "quasi autunnale" di queste settimane. Magliette, bandiere, sciarpe, palloni e tanto entusiasmo per celebrare la Festa del Calcio Giovanile 2024.





L'evento, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Torino in collaborazione con il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, vuole essere un momento per celebrare l'attività delle tante società che ogni giorno, a Torino, si impegnano per trasmettere ai più piccoli la passione e la gioia di giocare a pallone.