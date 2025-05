Cani e benessere: a Luserna San Giovanni un evento per la salute animale e la solidarietà

Quanto incide lo stile di vita sulla salute del nostro cane? Questa è una delle domande a cui si cercherà di trovare una risposta domani, domenica 25 maggio, a Luserna San Giovanni durante l’evento sul benessere animale organizzato da Fuoco Rosa, associazione in sostegno dei malati oncologici.

L’appuntamento è alle 14 in piazza Savines-le-Lac, al mercato coperto, per l’iscrizione alla passeggiata in centro paese in compagnia del proprio cane (costo di iscrizione: 10 euro a cane).

Alle 15,30 nella sala conferenze della Biblio Agorà inizia l’incontro dedicato al benessere animale. “Gli interventi sono curati da due veterinari specializzati in malattie oncologiche indicati dal Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università con sede a Grugliasco. Con loro ci sarà anche Annalisa Gregoretti, addestratrice cinofila” annuncia Emanuela Callieri, presidente di Fuoco Rosa.

Al termine dell’incontro ci sarà una sfilata canina e la distribuzione delle borse con i premi offerte dalle aziende sponsor.

“Il 30% dell’incasso delle iscrizioni sarà devoluto a un progetto del Canile di Carmagnola che intende dotarsi di cucce riscaldate per l’inverno per i propri ospiti” aggiunge. Lo scorso anno – in occasione della prima edizione dell’evento che si era svolta a Bricherasio – le offerte state destinate al Canile di Bibiana: “Ci piacerebbe ogni anno individuare un beneficiario diverso” conclude Callieri.