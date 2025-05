A Pinerolo il Giubileo delle famiglie passa dal sentiero Laudato si’

Preghiera e camminata in occasione del decimo anniversario dell’enciclica Comunità Laudato sì’ di Papa Francesco. L’evento è organizzato dalla Diocesi di Pinerolo in collaborazione con la Comunità Laudato si’.

Domani, domenica 25 maggio, saranno le tre principali iniziative. Alle 10 alla Basilica di San Maurizio si terrà il Giubileo delle Famiglie con momenti di preghiera e riflessione, a cui iscriversi a questo link. Alle 12,30 pranzo al sacco.

Alle 14 si partirà per la camminata meditativa sul sentiero Laudato si’ con passaggio alla porta Giubilare di Santa Lucia, aperta a tutti senza iscrizione. È un percorso di circa 6,5 chilometri nella zona precollinare di Pinerolo per lo più su strada asfaltata, con indicazioni di eventuali strade alternative per persone con difficoltà motorie. Partendo dal piazzale di San Maurizio, si prosegue in via Convento di San Francesco, viale della Rimembranza, via Paolo Boselli fino alla Chiesa di Santa Lucia, per poi arrivare su via Davico, strada del Belvedere, strada ai Losani, strada Costagrande e via Ciochino. Le illustrazioni dei vari pannelli presenti nelle dodici tappe sono state curate dai gruppi giovanili di parrocchie e istituti del Pinerolese. Inaugurato il 30 settembre 2023, ispirandosi all’Enciclica di Papa Francesco, il sentiero ha l’obiettivo di far riflettere sulla bellezza, la fragilità e l’importanza delle nostre azioni sul territorio che ci circonda, osservandolo da un altro punto di vista.

Alle 18,30 ci sarà la santa Messa nella cattedrale di San Donato presieduta dal Vescovo Derio e animata dal Coro Laudato Si’. A seguire la premiazione del concorso fotografico ‘Immagini di cura’, con scatti dedicati alla cura dell’ambiente.