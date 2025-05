Teatro, il Fringe entra nel vivo con la seconda (e ultima) settimana di programmazione

Dopo la prima settimana di appuntamenti che ha trasformato la città in un palcoscenico diffuso, il Torino Fringe Festival chiude l’edizione 2025, dal 27 maggio al 1 giugno, con 4 eventi speciali, 14 spettacoli tra prosa, danza, musica e performance, tra cui un’anteprima nazionale, 2 prime assolute e 69 repliche. Sul palco Domiziano Pontone, autore di spettacoli sul cinema; Alessandro Ciacci, Premio Alberto Sordi 2022, vincitore di LOL Talent Show 2 e nel cast di LOL5; Igor Sibaldi, lo scrittore, studioso di teologia e storia delle religioni; Giorgia Mazzucato, attrice, autrice e regista, miglior artista internazionale al San Diego Fringe Festival; lo scrittore Alessandro Ferraro; Flavio Albanese; Massimiliano Loizzi; la compagnia Enchiridion che porta in scena testi inediti di autori stranieri mai rappresentati; Teatro Strappato, la compagnia nomade di attori-artigiani che disegna e crea le sorprendenti maschere; Garu e Isaac, il Duo Padella, artisti di strada, giocolieri, equilibristi, clown.

GLI EVENTI SPECIALI

Li chiamavano Bud e Terence di e con Domiziano Pontone racconta il percorso dei due attori, dagli esordi separati all’esplosione come coppia comica, fino alle ultime prove. Come due fiumi che scorrono paralleli prima di unirsi e poi di nuovo separarsi, la narrazione alterna la vita personale dei due interpreti, sia familiare che professionale, con spezzoni tratti dai loro film e alcune musiche iconiche (domenica 1 giugno ore 19, TPE Teatro Astra).

Igor Sibaldi con Pinocchio! racconta un Collodi sorprendente perché le sue Avventure di un burattino sono un romanzo teologico: la storia di un essere misterioso che vuole diventare un bambino, nella casa di un falegname chiamato Giuseppe, per gli amici Geppetto. Un’incarnazione, un sequel dei Vangeli, con morte e resurrezione, ma anche con la Qabbalah, l’iniziazione egizia e la mistica ebraica (domenica 1 giugno ore 17, CineTeatro Baretti).

Per il centenario di Ossi di seppia, le poesie del premio Nobel Eugenio Montale si fanno fotografie e diventano 100 immagini contemporanee: Meriggiare pallido e assorto è il titolo dell’incontro con Alessandro Ferraro, Paolo Verri e i fotografi del progetto, a cura di Fondazione Mondadori (giovedì 29 maggio ore 18.30, Unione Culturale F.A.).

Quest’anno il Fringe è anche “after”: ogni sera, in un luogo diverso, si possono incontrare gli artisti del Festival e volti nuovi davanti a un drink e il 24 e 30 maggio gli After Fringe diventano dopofestival ibridi con Atto Precario, la newsletter di Collettivo EFFE che si trasforma in un evento dal vivo mantenendo lo spirito eclettico e sperimentale con varietà sbilenchi e sgangherati che ospiteranno i contributi di tutti gli artisti del Festival ed ospiti musicali (24 e 30 maggio ore 22.30, Lombroso 16).

GLI SPETTACOLI

“La vita è un varietà”, il tema della XIII edizione del Torino Fringe Festival, è un omaggio alla grande tradizione italiana del varietà e del teatro di rivista, dei cabaret, dei cafè chantant e degli anni del proibizionismo, con spettacoli che esplorano il confine tra intrattenimento e riflessione. Le avventure di Pinocchio raccontate da lui medesimo della Compagnia del Sole (27 maggio-1 giugno, CineTeatro Baretti) è un viaggio musicale sulle note che Fiorenzo Carpi scrisse per il film tv di Luigi Comencini con Flavio Albanese. L’Opera da 4 soldi. Ovvero come avrei fatto l’Opera da 3 soldi se avessi avuto i soldi per fare l’Opera da 3 soldi, di Massimiliano Loizzi (27 maggio-1 giugno, CineTeatro Baretti) è una riscrittura feroce e attualissima del classico di Brecht. Il Funerale di mia madre: the show di Enchiridion (27 maggio-1 giugno, Tingel Tangel), in anteprima nazionale, è una storia di vita della classe operaia. Quando venne buio, racconto dalle Termopili, prima produzione di Vimas Teatro (27 maggio-1 giugno, Unione Culturale F.A.), è il racconto della battaglia per bocca dell’unico sopravvissuto tra gli spartani, teatro di narrazione con musiche originali e timbri di slam poetry. Terra e Polvere di Teatro Strappato (27 maggio-1 giugno, Off Topic) è una riflessione sui drammi nei nostri giorni che si svolge nella finzione totale e dichiarata: una sola attrice, molti volti, corpi, personaggi, milioni di storie vere in una storia di fantasia. Fantasista di Alessandro Ciacci (27 maggio e dal 29 maggio all’1 giugno, Off Topic) è il nuovo one man show che omaggia il linguaggio del varietà con una comicità surreale. Elizabeth I. Sorry for what? di Balletto Civile (27 maggio-1 giugno, Casa Fools) è una performance di teatro-danza sulla Regina Vergine. A.S.P. Armata Spaccamattoni di Angelo Colosimo (27 maggio-1 giugno, Unione Culturale F.A.), in prima assoluta, è il racconto tragicomico su una famiglia del Sud che si trasferisce al Nord in tempo di pandemia.

Quest’anno il Torino Fringe Festival riserva grande spazio ai giovani talenti under 35 della scena teatrale italiana. Capelli. M. si desta un mattino da sogni inquieti, di Sante di Lana (27 maggio-1 giugno, Tingel Tangel) è lo spettacolo vincitore del Premio Scintille 2024, del Premio speciale della giuria al Festival InDivenire 2024 e finalista di Direction Under30 2024, che prova a ribaltare la condizione di vittima riservata alle donne dalla cultura patriarcale. Ecologia Capitalista, Dio non fa la differenziata di Dimore Creative (27 maggio-1 giugno, Lombroso 16) è teatro ironico e musicale sui paradossi ambientali, inserito nel programma del ToFringe25 in collaborazione con FringeMI Festival. Quell’attimo di beatitudine di AMAranta Indoors (27 maggio-1 giugno, Lombroso 16) è la storia di un outsider che diventa santone, vincitore della 23esima edizione del Palio poetico musicale teatrale Ermo Colle. Stomaco di Giorgia Mazzucato (27 maggio-1 giugno, Casa Fools), in prima assoluta, è un monologo sulla memoria collettiva e il G8 di Genova. About del Duo Padella (27-31 maggio, Spazio Kairòs) è uno spettacolo di circo contemporaneo tra acrobazie e comicità fisica, Premio Vassalli come miglior produzione 2022, Premio Experimenta 2022 e vincitore del Bando Trampolino di A.C.C.I 2024. Open Mic Farm. In questo mondo porco, a quale maiale ti senti più simile? di Gianluca Ariemma (27 maggio-1 giugno, Spazio Kairòs) mostra le due facce di chi governa attraverso il linguaggio crudo e diretto della stand up comedy, vincitore XXXIII Fantasio Festival di Regia e selezione ufficiale Avignon Le Off 2024.