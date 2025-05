A Torino Open Meeting Grandi Ospedali 2025, Schael: "L'evento ci conferma eccellenza internazionale"

L’appuntamento, organizzato da Koncept e Città della Salute e della Scienza, riunisce all'Industrial Village Iveco (strada Settimo 223) le più importanti strutture ospedaliere pubbliche e private insieme ai maggiori innovatori nel campo della salute, per trovare soluzioni moderne che migliorino la qualità delle cure e della ricerca medica. Al centro del meeting ci saranno i “Cinque pilastri per una rivoluzione sostenibile”, un percorso che unisce innovazione tecnologica e centralità della persona. Si parlerà quindi di valore come motore economico-sociale, riflettendo su investimenti mirati per migliorare servizi e soddisfazione dei cittadini; di modelli organizzativi 5.0 per una sanità più agile, intelligente e personalizzata; di nuove tecnologie – dall’IA alla telemedicina – per diagnosi più rapide e cure su misura; di accessibilità come diritto universale e della progettazione di ospedali human-centered, inclusivi ed attenti al benessere di pazienti e operatori.

"Questo risultato — sottolinea Schael — è stato ottenuto grazie al grande lavoro di squadra dei nostri dipendenti e professionisti che ogni giorno permettono alla Città della Salute e della Scienza di essere protagonista della nostra sanità pubblica. Per noi un grande riconoscimento che a fine maggio ci vedrà protagonisti con rilevanti esponenti del mondo della sanità mitteleuropea, mediterranea e medio-orientale. Questo evento sarà un proficuo confronto di esperienze virtuose. Si partirà dalla sanità del presente, a cominciare dal tema della sostenibilità. Per noi non deve essere un punto di arrivo, ma un punto di partenza con uno sguardo lanciato alla sanità del futuro, che sarà caratterizzata da digitalizzazione, alta tecnologia, micrologistica e droni. Tutte componenti che saranno parte integrante del futuro Parco della Salute, della Scienza e dell’Innovazione".