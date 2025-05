Nuova opera di Andrea Villa sul Referendum: "Il voto è un diritto non cancellarlo"

"Il voto è un diritto non cancellarlo": una scritta su fondo rosso con una mano che cancella la parola "cancellarlo".

È la nuova provocatoria opera dallo urban artist, Andrea Villa.

Il Banksy di Torino è tornato all'attacco con diversi manifesti affissi all'altezza di corso Regina Margherita 52.

"L’8 e 9 giugno siamo chiamati a esprimere la nostra voce su questioni fondamentali. Votare non è solo un diritto, ma un gesto di responsabilità verso la democrazia. Il referendum ci permette di partecipare direttamente alle decisioni collettive: non farlo significa lasciare che altri decidano per noi - spiega l'artista -. La democrazia si alimenta con la partecipazione attiva. Il diritto di voto, conquistato con sacrificio, va onorato. Partecipare è un modo concreto per difendere i valori democratici e costruire insieme il futuro del nostro Paese".