Il 24 maggio, nella splendida cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, il Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 è andato al torinese Antonio Maglione.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 viene dato a persone che hanno contribuito allo sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere in Italia e all'estero, promuovendo valori come la giustizia, la libertà e la pace. Questo premio è un riconoscimento di rilevanza internazionale che premia l'impegno per il benessere dell'umanità e la ricerca di verità, libertà, giustizia e pace.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine ha avuto numerosi premiati di grande prestigio, tra cui Lucio Dalla, Antonio Banderas, Kofi Annan, Ennio Morricone, George Clooney, Lino Banfi e molti altri. Il premio ha anche riconosciuto personalità come Mario Luzi, Giancarlo Fisichella, Jacque Diouf, Giulio Andreotti, Maria Grazia Cucinotta, Nicola Pietrangeli, Corrado Calabrò ed altri ancora.