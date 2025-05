Sindacati contro IBlu: "Esternalizzato un servizio, sfruttamento e condizioni di lavoro inaccettabili"

"Sfruttamento e condizioni di lavoro inaccettabili". Così i sindacalisti di Nidil Cgil Torino commentano la situazione che si sta verificando presso IBlu, azienda del Gruppo Iren con sede a Borgaro Torinese. "La decisione di esternalizzare il servizio di selezione ha generato un dumping economico a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori, determinando una condizione lavorativa inaccettabile". I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando la società ha coinvolto la Cooperativa CFP, inserendo lavoratrici e lavoratori dipendenti di Agenzie di somministrazione.

Le osservazioni del sindacato

“Abbiamo chiesto di incontrare le Agenzie di Somministrazione e la Cooperativa oltre un mese e mezzo fa – dichiara Danilo Bonucci, segretario generale NIdiL Cgil Torino - per evidenziare una situazione già allora difficile, senza avere nessun riscontro. La situazione, ora, è diventata insostenibile e rasenta condizioni di lavoro da fine 800. Si registrano minacce e ricatti da parte dei responsabili della Cooperativa; ore di lavoro ordinarie e straordinarie non pagate; ferie e permessi inseriti in busta paga mai effettuate né richieste; malattia non retribuita, lavoratrici con limitazioni prescritte dal medico competente - con gravi patologie - inserite invece in normali turnazioni, esponendole a un grave pericolo; visite periodiche previste dal protocollo sanitario organizzate fuori dall’orario di lavoro e senza nessuna retribuzione; una turnazione imposta che determina, non solo disagio sui tempi di vita degli addetti, ma addirittura conseguenze sul rispetto delle ore di riposo previste dalla normativa".

Appello a Iren e Comune

”Quanto sta avvenendo nel sito di I BLU di Borgaro Torinese, dopo la terziarizzazione del servizio della selezione, riporta indietro le lancette dell’orologio dei diritti e delle condizioni di lavoro alla fine dell’800 - conclude Bonucci -. Non è accettabile che ancora oggi vi siano lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare quotidianamente sotto le minacce ed i ricatti, in condizioni di sicurezza precaria. Vorrei sapere, inoltre, cosa pensano Iren ed il Comune di Torino della condizione subita da queste lavoratrici e questi lavoratori, costretti a svolgere la propria attività lavorativa senza tutele, mettendo a rischio salute e sicurezza”.



La replica dell'azienda

Non si è fatta attendere la risposta della cooperativa: "L’azienda respinge fermamente le accuse mosse dalle organizzazioni sindacali. CFP ribadisce il proprio impegno quotidiano per la tutela dei lavoratori, garantendo una presenza costante della Direzione presso l’impianto e interventi regolari da parte dei propri formatori per assicurare condizioni di lavoro conformi alle normative sulla sicurezza. Sin dall’inizio del servizio, CFP ha mantenuto un atteggiamento di apertura e collaborazione con le OOSS, come dimostrano i due incontri già svolti, incluso quello del 7 marzo scorso. La successiva richiesta del 15 aprile non ha avuto ancora seguito esclusivamente per ragioni organizzative".

E ancora: "Al momento dell’acquisizione dell’appalto, tutti i contratti di somministrazione in essere con la società IBLU sono stati trasferiti senza alcuna modifica alle condizioni economiche e contrattuali, nel pieno rispetto della continuità occupazionale e retributiva. Si segnala infine che, nel solo mese di aprile, si è verificato un errore materiale nel calcolo delle giornate lavorate da parte di una delle agenzie coinvolte. L’errore è stato prontamente individuato e sarà regolarizzato nei cedolini del mese di maggio 2025. CFP resta disponibile al confronto con le parti sociali, nel rispetto dei ruoli e con spirito costruttivo".