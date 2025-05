Giornata Mondiale senza Tabacco: le iniziative del Serd AslTo3

Il fumo è la principale causa di morte evitabile al mondo (dati OMS), causando ogni anno circa 8 milioni di decessi; è causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche, patologie oncologiche come carcinoma del polmone, cavo orale, trachea, laringe, esofago, vescica e fegato, cardiopatie e vasculopatie.

Si stima che il 70% dei fumatori inizi a fumare prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni. Secondo i dati OMS in tutto il mondo almeno 37 milioni di giovani di età compresa tra 13 e 15 anni utilizzano qualche forma di tabacco.

In Italia (fonte ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and other Drugs - Italy) l'uso di prodotti contenenti tabacco o nicotina (sigarette tradizionali, sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina) è passato da quasi il 7% nel 2018 a quasi il 20% nel 2023.

Il 19% dei ragazzi e il 20% delle ragazze tra i 15 e i 19 anni (un ragazzo su 5) fuma regolarmente ogni giorno. L'aumento del consumo di tabacco e di nicotina tra gli studenti è una preoccupazione per la salute pubblica; le sigarette senza combustione sono state promosse come alternative meno dannose alle sigarette tradizionali, ma la loro sicurezza a lungo termine non è dimostrata.

La Giornata Mondiale senza Tabacco, che si celebra il 31 maggio di ogni anno, è un'occasione importante per riflettere sugli effetti dannosi del consumo di tabacco e sulle strategie impiegate dall'industria del tabacco per mantenere la sua presa sulla società. Per la ricorrenza 2025, in linea con queste indicazioni, gli Ambulatori per il Tabagismo dell’AslTo3 hanno organizzato alcune attività di sensibilizzazione e una campagna informativa dedicata alle sigarette elettroniche e rivolta in particolare ai più giovani.

INIZIATIVE ASLTO3 PER LA GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO

WEBINAR “Svapare (non fa) male e altre informazioni imprecise”

Giovedì 29 maggio ore 16.30 il SerD ha organizzato un webinar per parlare di nuovi stili di consumo tra i giovani e interventi di prevenzione. L’incontro on line è destinato a insegnanti, genitori, educatori, operatori sanitari e peer, ragazzi che in ragione del loro ruolo e della formazione ricevuta interagiscono con efficacia con adolescenti e pre-adolescenti. Le informazioni su come partecipare sono consultabili nella locandina allegata e presente sul sito AslTo3 www.aslto3.piemonte.it.

PUNTI INFORMATIVI

In alcune sedi di poliambulatori AslTo3 verrà messo a disposizione del materiale informativo e sarà possibile dialogare direttamente con personale qualificato ed esperto rispetto ai percorsi disponibili per smettere di fumare, ai centri per il trattamento del tabacco presenti sul territorio e ai danni da fumo, con particolare attenzione ai rischi legati ai nuovi stili di consumo.

Questi gli appuntamenti previsti:

venerdì 30 maggio al mattino:

Collegno - Villa Rosa, Via Torino 1

Venaria Reale - Polo Sanitario, Via don Sapino, 152

Pinerolo sede AslTo3 – Distretto Pinerolese, Via Fenestrelle 72

AMBULATORI APERTI

Per tutto il territorio AslTo3 saranno a disposizione, ad accesso gratuito e senza richiesta del medico, gli Ambulatori per il tabagismo. Per informazioni su indirizzi e recapiti, è possibile consultare il sito web AslTo3 al link https://www.aslto3.piemonte.it/servizi/dipendenze/centri-per-i-trattamenti-del-tabagismo/

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE SIGARETTE ELETTRONICHE

Il SerD AslTo3, attraverso gli Ambulatori per il Tabagismo, ha organizzato una campagna informativa dedicata alle sigarette elettroniche e rivolta ai giovani. La campagna comprende locandine e pieghevoli che elencano i rischi dell’uso di questi dispositivi e una serie di informazioni che mirano a sfatare i falsi miti che li riguardano. Il materiale cartaceo sarà distribuito a cura del SerD e a disposizione nei punti informativi organizzati per la Giornata Mondiale senza Tabacco. Lo stesso materiale sarà oggetto di diffusione tramite i canali social dell’azienda sanitaria.