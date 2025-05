A Pinerolo un brindisi per sostenere il Museo del Mutuo Soccorso

Una ristrutturazione dei locali interni insieme a una possibile innovazione sul piano tecnologico e didattico. Soms Pinerolo organizza un aperitivo per aiutare il Museo del Mutuo Soccorso, che, ottenuto un finanziamento dalla Regione, ha bisogno di ulteriori risorse economiche.

“L’edificio in cui è collocato il museo, dove c’è la Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo, è molto vecchio. Ultimamente nella sala introduttiva al museo il soffitto a cassettoni, che ha un centinaio di anni, ha cominciato a cedere. Era indispensabile un intervento”, spiega Emilio Gardiol, presidente di Soms Pinerolo e Pensieri in Piazza.

Ottenuto un sostegno dalla Regione di 15.000 euro, tramite la partecipazione a un bando specifico sulle Soms, sono cominciati i lavori, ma ci si è resi conto che quanto preventivato non bastava: “Bisognava agire con un’opera di sostegno alle travi in tutta la sala. I prezzi sono lievitati, più che raddoppiati. Allora abbiamo lanciato questa campagna per raccogliere qualche fondo in più”.

L’aperitivo al Museo si terrà domani, venerdì 30 maggio, alle 18, in via Silvio Pellico 19. L’ingresso, che comprende la visita, sarà a 12 euro.

Con questa iniziativa si punta anche introdurre delle novità al museo, inaugurato nella forma attuale nel 2002: “Ci piacerebbe portare innovazioni di tipo tecnico, passando dall’analogico al digitale per alcune apparecchiature, e didattico, per offrire ai visitatori nuove opportunità per ragionare su questo periodo storico molto importante”.

Una ricchezza culturale e sociale che è importante promuovere. La Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo, oltre a essere la prima d’Italia, fondata il 12 ottobre 1848 come Associazione Generale degli Operai di Pinerolo, “è l’unica che possiede un museo storico del mutualismo, un fatto che va ulteriormente valorizzato – sottolinea Gardiol –. Negli ultimi anni abbiamo cercato di ragionare sul ruolo attuale del mutualismo e quindi prendere una serie di iniziative consone a questo ragionamento come l’ambulatorio sociale, lo spazio Sinergie, dove si trovano alcune associazioni di Pinerolo, e delle sale a disposizione degli artisti per l’esposizione delle loro opere”.