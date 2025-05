Torino dice addio ad un pezzo di storia: chiude il Camurati di piazza Adriano

Adesso è ufficiale: chiude definitivamente Camurati in piazza Adriano

A Torino rimarrà invece aperto lo store di via Ettore De Sonnaz 13/E. I dipendenti, rassicurano da Camurati, sono stati tutti riassorbiti negli altri punti vendita.

In una nota l'agenzia ha tenuto a "ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia e l'affetto dimostrati in questi anni presso la sede di Piazza Adriano. La nostra attività prosegue regolarmente negli altri store, dove continueremo ad accogliervi con la stessa passione e attenzione di sempre: via Ettore De Sonnaz 13/E a Torino; strada di Settimo 338 a San Mauro Torinese; via Cavour 2 a Moncalieri. Vi aspettiamo con piacere nelle Profumerie Camurati per continuare insieme il nostro percorso di bellezza e benessere".

Ma è innegabile che fa un certo effetto pensare che dalla prossima settimana il negozio di piazza Adriano non porterà più quella storica insegna.