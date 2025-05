Esami del sangue: ora si possono fare in Clinica Sedes Sapientiae

Ora in Clinica Sedes Sapientiae è possibile sottoporsi a prelievo ematico ed eseguire tutti i principali esami di laboratorio. Il nuovo Centro prelievi, in collaborazione con la Clinica Fornaca, è accessibile al piano terra dell’edificio principale della struttura, in via Giorgio Bidone 31.

Gli esami possono essere eseguiti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 11.30 ed è possibile effettuare prelievi e analisi del sangue in forma privata e in convenzione con i principali fondi e assicurazioni.

L’accesso è libero, ma è consigliata la prenotazione che permette di ridurre ulteriormente i tempi di attesa per l’esecuzione del prelievo: per prenotare è sufficiente chiamare il numero 011.5574.574 (seguendo le indicazioni per prenotazioni di visite ed esami) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Comfort, rapidità e qualità clinica: in un ambiente accogliente, il Centro Prelievi offre la possibilità di verificare il proprio stato di salute avvalendosi degli standard di eccellenza del laboratorio analisi della Clinica Fornaca.

Inoltre, grazie al portale digitale Humanitas con te, i referti degli esami del sangue possono essere scaricati online comodamente da casa: al momento dell’accettazione: il paziente riceve la password per accedere al servizio, dopodiché dovrà collegarsi al portale, inserire il proprio codice fiscale e la password.

Per chi desidera ritirare i referti di persona, invece, è possibile farlo presentandosi al desk di accoglienza all’ingresso della Clinica, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17,30.

Al termine del prelievo, una coccola in più: la colazione verrà offerta dalla Clinica presentando l’apposito voucher al vicino Caffè degli Atenei.

Clinica Sedes Sapientiae

Via Bidone, 31 - Torino

Telefono: 011.5574.574