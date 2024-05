I Massive Attack arrivano sul palco del Todays Festival

TODAYS continua a stupire il pubblico con gli annunci dei grandi nomi che accenderanno Torino dal 23 agosto al 2 settembre: oggi è la volta degli headliner della serata finale del festival, prevista per lunedì 2 settembre 2024: sul palco l’imperdibile appuntamento coi MASSIVE ATTACK, che tornano nel nostro Paese dopo sei anni.

Robert "3D" Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall sono considerati gli inventori del Trip Hop, che riprende i ritmi dall’hip hop, utilizzando i campionamenti elettronici e unendo molti altri generi musicali, tra cui dub, reggae e musica d’ambiente.

Vincitori di un Brit Award e di un NME Awards, i MASSIVE ATTACK sono delle vere e proprie leggende della storia della musica degli ultimi decenni: alcune delle composizioni più riconoscibili della loro produzione musicale si distinguevano per l'assenza di ritornelli, caratterizzandosi invece per atmosfere drammatiche intensamente trasmesse attraverso l'uso di crescendo di chitarre distorte, sontuosi arrangiamenti orchestrali o incisivi loop di basso. Il ritmo della loro musica si discosta spesso dalla vivacità prevalente nella scena dance britannica, risultando più lento e riflessivo e rendendo i loro show dal vivo un vero e proprio rito musicale collettivo. Ed è questo che succederà a Torino il 2 settembre a TODAYS.

Il cast di TODAYS continua quindi a prender forma con grandi nomi della scena internazionale e nazionale e cresce l’attesa per gli appuntamenti che accenderanno TORINO dal 23 agosto al 2 settembre al Parco della Confluenza: lunedì 26 agosto sul palco LCD Soundsystem con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di Arlo Parks che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve; per giovedì 29 agosto solo ieri sono stati annunciati gli Overmono, Yellow Days e C’mon Tigre.

Per info: https://www.ticketone.it/<wbr></wbr>artist/todays-festival/.