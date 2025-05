Disservizi sulla linea ferroviaria Torino-Milano, Conticelli (Pd): "Ennesima cronaca di un disagio annunciato"

“Questa mattina pendolari, viaggiatori e tutti i cittadini che per un motivo qualsiasi dovevano muoversi in treno verso Milano hanno dovuto sopportare per l’ennesima volta ritardi fino a 50 minuti e oltre, se non addirittura la cancellazione di molti treni sulle linee SFM per Chivasso, Pinerolo, Ivrea, Chieri, Rivarolo . E’ l’ennesimo disagio annunciato sulla rete ferroviaria piemontese”. Lo dichiara la consigliera regionale PD e vicepresidente della II commissione Trasporti, Nadia Conticelli, che nei giorni scorsi ha presentato una interrogazione urgente in merito alla linea Torino Milano.