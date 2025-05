Sanità, Schael (Città della Salute): “Investire su aggiornamento del personale e su nuovo modo di fare assistenza”

“Noi lo definiamo un DEA di terzo livello - continua Schael - un modello che oggi non è previsto formalmente ma che esiste nei fatti in alcune grandi realtà universitarie italiane come la Città della Salute di Torino, Careggi di Firenze, Niguarda di Milano, Padova o il Federico II di Napoli: sono ospedali in cui convivono tutte le competenze necessarie per affrontare la massima complessità clinica”.