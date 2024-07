Brutto incidente tra Borgaro e Venaria: traffico paralizzato sulla tangenziale

Nel primo giorno delle grandi partenze per le vacanze, brutto incidente sulla tangenziale nord di Torino, col risultato di lunghe code e traffico rallentato in entrambe le direzioni.

Auto schiacciata contro il guard rail

Il sinistro si è verificato tra Borgaro e Venaria, in direzione Piacenza: una vettura è rimasta schiacciata contro il guard rail nello scontro con un mezzo pesante: per fortuna le conseguenze sono state limitate, il conducente dell'auto è stato portato al Maria Vittoria ma in codice giallo.