Moncalieri, inaugurata la Ztl videosorvegliata ma le multe scatteranno solo da settembre

Dopo anni di progettazione, interventi e lavori, è stata inaugurata la Ztl centrale videosorvegliata a Moncalieri. La nuova piazza Vittorio Emanuele, salotto buono della città, ha visto il taglio del nastro nella mattina di oggi, venerdì 26 luglio, alla presenza del sindaco Paolo Montagna, del suo vice Davide Guida e di una nutrita schiera di assessori e consiglieri comunali.

Le multe scatteranno solo da metà settembre

Dopo lo spostamento laterale degli arredi (piante e panchine) e l'installazione dei nuovi dispositivi, il progetto arriva a conclusione dopo le tante novità introdotte già a partire dal 2021 da parte dell'Amministrazione per quanto riguarda l'utilizzo delle automobili nel centro storico. La nuova Ztl è stata attivata ma diventerà esecutiva solo a metà settembre: insomma, per circa un mese e mezzo ci sarà tolleranza per chi non rispetta le nuove regole, poi inizieranno a scattare multe e sanzioni per i trasgressori.

Cresce il partito dei contrari

Il partito dei contrari, però, ha visto crescere le sue fila in queste settimane, tanto che si è ormai raggiunta quota 500 firme la petizione digitale pubblica avviata sulla piattaforma Charge.org. Un 'partito' che vede dentro alcuni commercianti del centro storico, esponenti dell'opposizione ma anche semplici cittadini, che lamentano il rischio desertificazione per il piccolo commercio, vista la maggiore difficoltà degli spostamenti e l'impossibilità di arrivare in auto in piazza Vittorio Emanuele.

Montagna: "Non si torna indietro"

Il sindaco Paolo Montagna ha sottolineato: "Non torniamo indietro su questa decisione, che mira a permettere alle persone di vivere il centro durante il giorno, ma allo stesso modo si garantisce la tranquillità notturna. Una scelta nell'interesse di tutti, residenti e turisti". L'assessore al Commercio Angelo Ferrero fa notare come "tranne la piazza, non cambia praticamente nulla rispetto a quello che era già adesso, visto che era vietato parcheggiare e si poteva solo transitare con le auto".

Come funziona la nuova Ztl

Il progetto è ormai noto: ha previsto la realizzazione di tre diverse aree così definite: La Ztl interna che prevede tre varchi, uno in via Principessa Clotilde, il secondo in piazza Umberto I e il terzo in via San Martino; la Ztl centrale che vedrà l’attivazione di due varchi, il primo in piazza Vittorio Emanuele II e il secondo nei pressi dell’intersezione con vicolo Duch. La vera novità che chiuderà il 'salotto' della città h24.

Infine la Ztl esterna con il posizionamento di due varchi, uno in via Alfieri angolo Via Palestro e l’altro in via Matteotti. Per la zona interna e quella esterna saranno previsti divieti di circolazione diversi per stagione (estate e inverno) e per orario (dalle 18.30 con la bella stagione, dalle 20 da ottobre a marzo). Per piazza Vittorio Emanuele, invece, divieto h24 e 7 giorni su 7.

Chi potrà accedere ugualmente

Le telecamere si accenderanno ed entreranno in vigore solo a metà settembre, comunque, consentendo un periodo di transizione e sperimentazione prima che scattino le sanzioni. Gli unici mezzi che non hanno bisogno di autorizzazione oltre a quelli di soccorso e di pubblica utilità, saranno i veicoli ibridi ed elettrici.