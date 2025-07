Mandela Day 2025: nuovi “Ambasciatori della Libertà” premiati a Roma

Si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI, lo scorso 18 luglio, la quarta edizione del Mandela Day - Invictus Day, evento simbolico che ha celebrato i valori universali della libertà, della solidarietà e dello sport, ispirandosi alla figura e agli insegnamenti di Nelson Mandela. Un momento intenso e partecipato, che ha unito istituzioni, Forze Armate, rappresentanti religiosi, del mondo accademico e della società civile in nome della pace, della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali.

Un riconoscimento speciale: Ezio Bonanni “Ambasciatore Internazionale della Libertà”

Tra i momenti salienti dell’evento, la nomina dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), come Ambasciatore Internazionale della Libertà. Un titolo assegnato per il suo impegno nella tutela dei diritti umani, della salute e dell’ambiente, in linea con le raccomandazioni delle Nazioni Unite.

Bonanni, figura autorevole anche all’interno del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, ha ricevuto il riconoscimento dalle mani della Presidente dell’Accademia della Legalità, Paola Vegliantei, partner istituzionale dell’iniziativa. Nel suo intervento, l’avvocato ha ribadito l’importanza di prevenzione e giustizia sociale, dedicando il premio alle Forze Armate italiane e alle vittime del dovere.

“La libertà è reale solo quando è anche giustizia”, ha affermato Bonanni, ricevendo un lungo applauso.

Un evento con il patrocinio delle massime istituzioni

La manifestazione è stata promossa dalla Sezione “Roma Capitale” e “Giulio Onesti” dell’UNVS – Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con l’Accademia per le Arti, Scienze e Professioni e la SSD Bracelli, con il patrocinio del CONI, della Regione Lazio, dell’Ambasciata del Sudafrica, dell’Università Pontificia Salesiana e dell’Accademia della Legalità.

Ha partecipato anche il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, rappresentato dal consigliere nazionale Bonanni su delega del presidente Ruggero Alcanterini, in un clima di forte condivisione dei valori fondanti dell’iniziativa.

Il ruolo dello sport nella costruzione della pace

Momento toccante l’intervento di S.E. Ms. Nosipho Nausca-Jean Jezile, Ambasciatrice del Sudafrica in Italia, che ha richiamato il potere trasformativo dello sport secondo Mandela:

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, unire le persone e abbattere le barriere razziali.”

Parole condivise dalle autorità presenti e dai rappresentanti delle Forze Armate, sottolineando il legame tra attività sportiva, diritti civili e promozione della salute pubblica.

Vittorio Rizzi tra i nuovi Ambasciatori

Tra le personalità insignite del titolo di Ambasciatore della Libertà, anche il Dott. Vittorio Rizzi, alto dirigente della Polizia di Stato e figura di spicco nella sicurezza nazionale. Nel suo intervento ha ribadito il valore della legalità come pilastro della libertà:

“Le Forze dell’Ordine sono garanti dei diritti e della sicurezza di ogni cittadino. Senza legalità, non c’è libertà.”

Un appello per il disarmo e la tutela ambientale

Nel suo discorso, Bonanni ha rilanciato la proposta di una moratoria globale contro l’uso di armi con uranio impoverito, rivolgendosi agli Stati affinché sottoscrivano un accordo vincolante, anche nei contesti bellici più estremi. Un tema che l’ONA porta avanti da anni, in sinergia con altre associazioni e sotto l’egida dell’ONU.

L’iniziativa, ha sottolineato, va di pari passo con la valorizzazione delle Forze Armate come strumenti di pace e sicurezza civile, e con la richiesta di ripristinare il 4 novembre come festa nazionale dedicata alle Forze Armate, proposta condivisa anche dal Capitano Pasquale Trabucco, presidente del Comitato per il IV Novembre.

Le prospettive future

La chiusura dell’evento è stata affidata all’Ambasciatrice turistica della Repubblica del Mozambico, che ha promosso il continente africano come destinazione da scoprire, citando mete affascinanti come Namibia e Aspale.

Il prossimo appuntamento con il Mandela Day è già fissato per il 18 luglio 2026, con l’obiettivo di proseguire nel solco tracciato da Nelson Mandela: un mondo più giusto, inclusivo e pacifico.

Una battaglia per la salute e i diritti

L’impegno dell’ONA prosegue: tutela legale, ma anche prevenzione primaria, per la tutela della salute e dell’ambiente (come per esempio la moratoria dell’uso dei proiettili all’uranio impoverito sotto l’egida dell’ONU). In ogni caso per le tutele individuali è sempre attivo il numero verde 800 034 294.