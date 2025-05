Angrogna: l’Aib triplica la festa al Passel per raccogliere fondi per un nuovo mezzo

La festa del gruppo Antincendio boschivo (Aib) di Angrogna quest’anno raddoppia. Inizia infatti questa sera ‘Angrogna. Non fân fèsta’ il fine settimana di eventi con cui i volontari angrognini raccolgono fondi per migliorare la loro attrezzatura. Il primo appuntamento in programma è la cena a base di costine e antipasti misti, seguita dalla serata disco con Dj Matt&Shadow e Bruno Power che inizierà stasera alle 19 nell’area allestita per la festa al Passel (località Passel, 332).

“Lo scorso anno la festa era durata un giorno e mezzo e, visto il buon riscontro di pubblico, questa volta abbiamo deciso di proporre eventi dal venerdì alla domenica” spiega il vice caposquadra Patrick Bertalot. Gli incassi della festa contribuiranno a rimpinguare il fondo per l’acquisto di un nuovo mezzo: “Al momento stiamo lavorando con un solo mezzo messo a disposizione dalla Regione e con una Panda 4x4 degli anni Ottanta – rivela Bertalot –. Vorremmo acquistare un Pick-up o un generico fuori strada da allestire con il modulo antincendio”. Per ora la cifra che il gruppo è riuscito a raccogliere ammonta a 3.000 euro.

Le novità dell’edizione 2025 di ‘Angrogna. Non fân fèsta’ prendono il via domani, sabato 31, con l’escursione in bicicletta accompagnata da guide cicloturistiche lungo la Val d’Angrogna (partenza al Passel alle 8 e alle 14,30; costo di iscrizione 20 euro in cui è incluso pranzo o aperitivo). Sul posto sarà allestito inoltre un percorso attrezzato per piccoli ciclisti. La giornata si chiuderà con il concerto del gruppo ‘Son de la Rue’.

La giornata di domenica 1° giugno partirà con due iniziative già proposte lo scorso anno: il mercatino dei Tacoulòt e l’esposizione di mezzi ed attrezzature che verranno messi in mostra grazie alla collaborazione con altri gruppi Aib. Alle 9 è in programma un’altra novità della festa: la ‘Prima zampettata al Passel’: una passeggiata nel bosco assieme all’educatore cinofilo Tiziano Gamba che terminerà con un incontro informativo sulla leishmaniosi canina tenuto dalla veterinaria Nathalie Janavel e un ‘Aperibau’ (costo iscrizione 5 euro). In mattinata ci saranno anche i tornei di calcio a 5, beach volley, bocce quadre e giochi per i bambini. Il pranzo sarà a base di costine e antipasti vari mentre la sera si cenerà con la pizza. Chiuderà ‘Angrogna. Non fân fèsta’ la disco night con Giulia Frencia.