Porta Palazzo, Corso Farini e il Giardino Madre Teresa: saranno attivati qui gli spazi di comunità nei quartieri Aurora e Vanchiglia

Giardino Madre Teresa, corso Farini e Porta Palazzo: sono queste le tre zone della Circoscrizione 7 che vedranno attivati altrettanti spazi di comunità. Sono tre degli 11 progetti selezionati all'interno del bando "ImpatTo", che finanzierà con un totale di 2,4 milioni di euro nuovi luoghi di socialità e servizi di prossimità gestiti da reti di associazioni.

Il Giardino Madre Teresa di Calcutta, vivace area giochi situata tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare e spesso al centro delle notizie per episodi di disordine e degrado, vedrà 13 enti del terzo settore provare a ricucire lo strappo relazionale tra frequentatori e residenti, stabilendo una presenza intorno all'area anche serale. "Il progetto - ha spiegato durante l'incontro in Circoscrizione Cecilia Guglia, presidente della Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, ente capofila - prevede da un lato la presenza fisica all'interno dello spazio, sei volte a settimana e anche in orario serale. Dall'altro lato, c'è l'intento di rimettere in connessione i fruitori con chi abita tutto intorno. Le attività saranno tutto l'anno, escluso gennaio e febbraio, all'aperto o al piano terra dello stabile di Corso Giulio Cesare 34".

Il secondo progetto riguarda l'area di Vanchiglia che connette corso Belgio al Lungo Dora Siena. Guidato dall'associazione Off Topic - in partenariato con Stratosferica Srl Impresa Sociale - l'intervento mira a rigenerare via Ottavio Mai e corso Luigi Farini, con l’obiettivo di trasformare l'area in un polo di aggregazione sociale e culturale, anche serale. Un luogo di movida alternativa, a due passi dal Campus Einaudi e dallo studentato "Olimpia", che - come spiegato da Daniele Ciuffreda di Off Topic: "Possa avere una continuità stabile, non solo accenderla e spegnerla ma che diventi un presidio fisso della città. Il calendario vedrà i weekend come giorni di punta, per attrarre gli utenti e dare un'offerta diversa della movida, che non sia solo consumo ma offerta culturale".

"MyFarini - ha proseguito - riprende il progetto Tonite del 2023 e la progettazione artistica di Off Topic, ampliandone le attività. Le attività - sia preserali che pomeridiane - saranno gratuite: concerti, performance teatrali, stand up comedy, mercatini, workshop di giardinaggio, presentazioni di libri. Avremo una collaborazione con l'Università di Torino per attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto sul territorio e di realizzazione di alcuni contenuti con gli studenti". Il progetto partirà il 14 giugno e vedrà una sospensione ad agosto, oltre che invernale per quanto riguarda le attività serali.

Infine, il terzo progetto riguarda la zona di Piazza della Repubblica, in condivisione con la circoscrizione 1. Si tratta del potenziamento della Porteria di Comunità di Porta Palazzo e di quella dell'istituto Lagrange. "Garantiremo un'apertura anche serale, dalle 19 alle 22, per rivitalizzare la piazza - ha spiegato Camilla Munno della Rete Italiana di Cultura Popolare - e fare in modo che non sia solo un parcheggio. In particolare ci sarà il Bike Pride con la sua ciclofficina, l'associazione Venti Resistenti che prolungherà l'orario il mercoledì e giovedì sera, lavorando su lettura e integrazione culturale. La portineria dell'istituto Lagrange vedrà una riprogettazione da parte dell'associazione Via Col Vento assieme ai ragazzi della scuola".