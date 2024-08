La Vehicle Valley prende corpo: accordo tra Sabelt e Italdesign per creare il sedile del futuro

Alleanza tra due marchi storici torinsei. Sabelt, azienda leader nella progettazione e costruzione di sedili e cinture di sicurezza per l'automotive e Italdesign, azienda all’avanguardia nel design e nei servizi di sviluppo e di preserie di veicoli, annunciano una partnership per lo sviluppo di un innovativo sedile.

Si tratterà di un sistema pensato per le auto del futuro, caratterizzato da leggerezza e innovazione, con un importante focus sulla sostenibilità dei materiali e dei processi produttivi. Un progetto interamente sviluppato sul territorio e che vuole essere un esempio della qualità dei prodotti Made in Italy a livello internazionale. La collaborazione si estenderà fino ad aprile 2027, coinvolgendo team interfunzionali di entrambe le realtà, per favorire lo scambio di competenze e informazioni.

La sigla dell’accordo arriva a pochi giorni dalla firma dell’atto costitutivo dell’Associazione Vehicle Valley, creata con lo scopo di fare sinergia produttiva e commerciale tra le tante e importanti realtà automotive del territorio piemontese.

L’accordo è il primo testimone dello scopo per cui la Vehicle Valley è stata creata: unire il know-how e le altissime competenze creative e progettuali che il Piemonte offre mondialmente nei settori dell'automotive e della mobilità e di offrirle in modo sinergico, favorendo le aziende associate nel promuovere le proprie esperienze, conoscenze e abilità in un’offerta solidale e completa.





“Partnership come questa sono il naturale incontro di eccellenze con competenze diverse accomunate dallo stesso territorio e ambito di provenienza - dice Giorgio Marsiaj, Presidente di Sabelt Spa –. Entrambi i nostri dna sono stati forgiati nell’automotive e siamo custodi di competenze e conoscenze difficilmente replicabili nel resto del mondo. Siamo orgogliosi di fare sistema con altre realtà di prestigio

come Italdesign ed essere insieme ambasciatori del “Made in Italy” nel mondo”.