Alle Vallette un’estate di arte e felicità: torna “Il coraggio di essere felici” alle Officine CAOS

Dal 5 giugno al 31 luglio, il quartiere Vallette si riempie di luce, suoni e incontri grazie alla sesta edizione de Il coraggio di essere felici, la rassegna estiva che trasforma le Officine CAOS in un cuore pulsante di cultura partecipata.

Nata per regalare bellezza e creare connessioni in un angolo spesso trascurato della città, la manifestazione conferma la sua identità: arte accessibile, multidisciplinare, radicata nel territorio e al tempo stesso aperta al mondo. La rassegna fa parte del programma cittadino Torino, che spettacolo! Che bella estate!, promosso dalla Città di Torino con la Fondazione per la Cultura Torino.

Spettacoli sotto le stelle

Il cartellone serale è il cuore dell’iniziativa, con spettacoli a soli 3 euro pensati per sorprendere, emozionare e coinvolgere.

Si comincia il 6 giugno con Busterbagatelle, omaggio poetico al cinema muto: il cortometraggio One Week di Buster Keaton viene proiettato su un telo montato su un camion, con una sonorizzazione dal vivo che fonde cinema e musica in un’esperienza fuori dagli schemi.

Il 13 giugno sarà la volta degli Ambos Mundus, quartetto world jazz che promette un viaggio musicale dai ritmi latini alle armonie mediorientali, con incursioni jazzistiche travolgenti.

Il 20 giugno arriva la meraviglia del circo contemporaneo con La balena volante della compagnia Rasoterra: uno spettacolo acrobatico su biciclette che mescola poesia, tecnica e stupore.

Il 27 giugno le Officine si trasformano in una balera a cielo aperto con Mi prometti un ballo?, performance danzata e partecipativa firmata da Erika Di Crescenzo, Simona Ceccobelli e Amalia Franco, con Riccardo Ruggeri: un lento, un invito, un incontro.

Il 3 luglio spazio al cinema con CineCortile, che propone il documentario No Other Land, fresco vincitore dell’Oscar 2025. Una testimonianza intensa sulla resistenza nonviolenta delle comunità palestinesi di Masafer Yatta, in Cisgiordania.

Gran finale il 31 luglio con eState a tavola: una cena collettiva per salutarsi prima delle vacanze, condividendo storie, piatti e memorie di un’estate trascorsa insieme.

Per tutte le età

Oltre agli spettacoli, Il coraggio di essere felici è un vero laboratorio urbano di creatività e socialità. Il calendario diurno propone laboratori di danza, arti visive, lettura, salotti multilingue e attività per famiglie e bambini. Il filo conduttore? L’incontro, lo scambio, la costruzione di comunità attraverso l’arte.