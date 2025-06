Festival CreativAfrica 2025: musica, cucina, workshop, libri sulle culture africane

Torna a Torino, da giovedì 5 a domenica 19 giugno, il festival CreativAfrica, giunto all’undicesima edizione: si propone come una finestra aperta sulle culture africane, uno sguardo libero sulle arti di scena, la letteratura, il cinema, l’arte, il design di questo grande continente.



Si tratta di un programma integrato e innovativo che mescola, in nove giorni di festa e tre sedi, laboratori - da quello di cucina latina / afrodiscendente a quello di etnogastronia sulle tradizioni Akan - ma anche talk con vari ospiti e libri: si parlerà di "Color, identidad y tradición" con i maestri colombiani de La Linterna, di "Universo Parallelo" con l'autrice Nogaye Ndiaye, di "Spazi di cultura" insieme a Interplay Festival e Cisao, di "Identità e soggettività", a partire da "Ma siamo ancora qui a parlarne?" con l’autrice e illustratrice Cleo Bissong.

Poi aperitivi africani, sei dj set (con Mastaced, Hemper, Onda Pacifica, Mor Dkr, Noname) e otto live con ioMüsyk, Nonsonopoetica, Diara e Kamaari, Tate Nsongan, Ibson Daone, Chris Obey, Mbaymi live, Royal Messenjah.

Ad ospitare l'iniziativa è il ristorante sociale Jigeenyi, in via Borgo Dora 3/0. Sono previste due serate musicali, una al Magazzino sul Po, sulla sponda sinistra dei Murazzi, e una nel cortile della Lavanderia a Vapore a Collegno, in collaborazione con il Festival Interplay.

Il festival delle culture africane è organizzato da Renken ETS per portare a Torino voci, suoni, esperienze e sapori afrodiscendenti.

Il tema dell’edizione 2025 è “Afrodiscendenze”. Vuole richiamare l’attenzione sul riconoscimento dei discendenti degli africani che arrivarono durante il periodo coloniale nel continente americano come parte del commercio degli schiavi e che soffrirono, storicamente, della discriminazione e della negazione dei diritti umani. Vuole,altresì, raccontare la storia dei discendenti degli africani nati al di fuori di questo continente e le migrazioni internazionali, attuali e passate.

A partire da questo contesto, il festival traccia orizzonti musicali e artistici per far conoscere l’eredità africana nel continente americano e gli intrecci nel tessuto afroeuropeo.

L’edizione 2025 rifletterà con artiste e attiviste di generazioni diverse su cosa significhi essere afrodiscendenti oggi, in una contemporaneità sempre più complessa, interconnessa e multiculturale. Essere afrodiscendenti non è solo una questione geografica, ma una questione di identità.

Workshop, concerti e talk saranno occasione per aprire nuovi orizzonti e combattere i maggiori stereotipi e i razzismi che la popolazione afrodiscendente incontra.

Per info: https://www.facebook.com/creativAfrica/?locale=it_IT