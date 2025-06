“Novecento” a TRM:  la rappresentazione teatrale dell’opera di Alessandro Baricco ai piedi del termovalorizzatore

Dopo il successo di Prometeo di Eschilo, rappresentato a Trm nel maggio 2024, il grande teatro ritorna nell’impianto del Gerbido. Sabato 7 giugno alle ore 19 la compagnia teatrale PoEM mette in scena al Termovalorizzatore di Torino un adattamento di “Novecento”, tratto dall’omonimo monologo di Alessandro Baricco.

L’opera, prodotta dal Teatro Stabile di Torino, valorizzata dalla regia di Gabriele Vacis e dagli allestimenti e dalla scenofonia di Roberto Tarasco, si svolgerà all’aperto, con il pubblico che assisterà di fronte a un bilico – un pianale industriale trasformato in palcoscenico – da cui prenderà vita la vicenda del leggendario pianista del Virginian.

Questa scelta scenica incarna perfettamente lo spirito dello spettacolo, che fa della materia viva degli spazi e della memoria collettiva elementi centrali della narrazione: l’allestimento favorirà il dialogo tra attori, pubblico e impianto in un unico organismo scenico.

A poco più di trent’anni dal debutto dello spettacolo, Vacis torna dunque a raccontare la storia del pianista nato e vissuto sull’oceano, affiancato dalle attrici e dagli attori della compagnia teatrale PoEM, in un simbolico passaggio di testimone con l’indimenticato Eugenio Allegri, primo interprete del monologo e insegnante degli attori quando erano ancora allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino.

Il termovalorizzatore, luogo in cui si trasformano i rifiuti in energia e calore, ospita così una diversa metamorfosi: quella della parola scritta che si fa voce, corpo e visione. Ma non solo: un sito industriale diventa luogo di produzione artistica dedicata a tutto il territorio; la partecipazione infatti, gratuita, è rivolta a tutti coloro che si iscriveranno, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una serata speciale in cui il teatro si intreccia al paesaggio industriale, dando nuova luce e voce a un racconto che da trent’anni continua a commuovere platee in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento: https://trm.to.it/sabato-7-giugno-novecento-al-trm/