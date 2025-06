Il Piemonte appeso a due ministri: pronto un dossier per evitare lo stop agli Euro 5 [VIDEO]

Non parla (ancora) di proroghe allo stop alla circolazione dei veicoli Euro 5. Ma l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati, si dice possibilista sul fatto che la misura che riguarderebbe moltissimi piemontesi, e che dovrebbe entrare in vigore dal 1° ottobre, possa in qualche modo essere rivista.

Per farlo bisogna in qualche modo convincere due ministri. Chi guida le Infrastrutture, Matteo Salvini, a capo del partito a cui appartiene anche lo stesso assessore. E poi l’uomo dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nella stessa coalizione di centrodestra, seppur di altro partito, ma, come Marnati, piemontese.

Il fine è quello di ridurre la quantità totale di inquinanti (Pm10 e NO2, in particolare) agendo anche su altri fronti.

Misure che l’assessore ancora non svela, ma che sono state raccolte in un dossier strategico e che si basa su interventi "qualitativi" con lo scopo di "non bloccare nessuno".

"Stiamo aspettando la risposta dei due ministeri - afferma Marnati - dove abbiamo preparato la nostra strategia. Se ci sarà l’ok potremmo sostituire il blocco Euro con altre misure".

Le risposte dovrebbero arrivare nell’arco di qualche settimana, almeno secondo quanto auspica il Green Assessore del Piemonte. Ma non riguarderanno solo il Piemonte perché il dossier è presentato unitariamente alle regioni del bacino padano: Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.