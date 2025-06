Meteo, tempo instabile ed estate ancora a singhiozzo

Tempo instabile ed estate a singhiozzo in questa prima settimana di giugno. Le propaggini meridionali di una estesa bassa pressione sul mare del Nord mantengono un flusso instabile e umido, con temporali sulle aree settentrionali delle nostre regioni, riportando temporaneamente le temperature sui livelli normali del periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione.

Oggi martedì 3 e domani mercoledì 4 giugno, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle Alpi, Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale, con rovesci o temporali sparsi ed irregolari, in prevalenza nelle ore pomeridiane e serali, che potranno interessare anche le pianure del torinese e del biellese.

Temperature nelle media del periodo e in leggero calo domani. Massime comprese tra 22 e 24 °C, minime domani mattina tra 16 e 17 °C. Venti deboli orientali oggi, più variabili domani ma con prevalenza sempre dai settori orientali.

Da giovedì 5 a sabato 7 giugno. Tempo in miglioramento, anche se con ancora possibili isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sui settori alpini settentrionali. Temperature ancora stazionarie o in lieve aumento a partire da sabato. Venti deboli a regime di brezza, sempre in prevalenza orientali.

Tendenza successiva. Weekend più stabile e soleggiato con temperature in aumento, ma sembra essere ancora un assaggio temporaneo di estate, perchè da lunedì le temperature potranno subire nuovamente un brusco calo.

