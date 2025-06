Domenica 15 giugno i mezzi storico di IVECO sfilano per le vie di Torino

Iveco, lo storico marchio che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, concluderà le celebrazioni torinesi del suo 50° anniversario con una suggestiva parata di veicoli storici e contemporanei che attraverserà la città domenica 15 giugno.

In occasione delle celebrazioni dei 50 anni dalla sua fondazione nel 1975, che si svolgono alle OGR Torino, IVECO, con il Patrocinio della Città di Torino, organizza una sfilata dei 16 mezzi che hanno fatto la storia del marchio e del trasporto su gomma. Oltre a veri e propri pezzi da museo degli anni ’30 e ’40, ci saranno mezzi leggendari, icone dei marchi fondatori di IVECO, come il 30 ANW – Overland, protagonista di esplorazioni negli angoli più remoti del nostro pianeta, e il Powerstar Dakar, reduce dalle competizioni nelle sabbie del deserto. E si faranno ammirare anche camion di ultima generazione, come lo S-Way nelle versioni speciali per la Scuderia Ferrari e per la rock band Metallica.

La sfilata partirà alle ore 10.30 dall’Industrial Village di Strada Settimo 223 (il centro polifunzionale di Iveco Group), per raggiungere le OGR Torino alle ore 12.30, dopo aver attraversato la città, passando per Piazza Castello e il centro. Per l’ultimo tratto del tragitto, dall’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Galileo Ferraris, la carovana sarà accompagnata dalla musica e dallo spettacolo itinerante della Funkasin Street Band.

Itinerario: Iveco Group Industrial Village, Strada Settimo, Piazza Sofia, Via Bologna, Corso XI Febbraio, Corso Regina Margherita, Rondò Rivella, Corso San Maurizio, Viale dei Partigiani, Viale 1° Maggio, Piazza Castello, Via Pietro Micca, Via Cernaia, Corso Galileo Ferraris, Corso Stati Uniti, Corso Castelfidardo, OGR Torino.