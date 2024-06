Rubano su un Suv parcheggiato, ma il proprietario li sorprende: uno scappa, l'altro finisce in manette

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo essere stato pizzicato a tentare un furto a bordo di un'automobile parcheggiata. E' successo la sera scorsa, intorno alle 19, in via Gottardo: un uomo esce da un centro sportivo e, avvicinandosi al proprio Suv, attiva l’apertura centralizzata del veicolo.



In quel momento, un uomo si precipita fuori dalla vettura e fa un cenno a un complice che stazionava nei pressi, facendo da palo. I due si danno alla fuga, inseguiti dal proprietario dell’auto lungo Corso Giulio Cesare, fino a quando una pattuglia della Polizia interviene, fermando uno dei malviventi in via Pergolesi.