Borghi più Belli d’Italia: il Piemonte protagonista a Valvasone

Dal 23 al 25 maggio si è tenuto presso il comune di Valvasone la XXV Assemblea di Borghi più Belli d’Italia che ha visto la partecipazione di una numerosa delegazione di borghi piemontesi con una rappresentanza di sindaci e delegati che hanno dato grande visibilità alla regione Piemonte e alla neo-Associazione del Piemonte.

I lavori assembleari si sono svolti la mattina del 24 maggio all’Auditorium delle scuole secondarie di primo grado “Erasmo da Valvason” da poco rinnovato, durante i quali è stato illustrato e approvato il bilancio del 2024, sono stati condivisi ai soci i progetti in via di sviluppo e tracciate le strategie future. L’assemblea annuale è il momento sociale più significativo e la presenza attiva dei borghi Piemontesi ha dato sicuramente la possibilità di trattare temi interessanti e argomenti rilevanti. Infatti, l’appuntamento rappresenta un’occasione privilegiata per fare il punto sulle attività svolte, illustrare i progetti in corso e delineare le linee guida per il futuro dei borghi italiani, veri custodi di storia, identità e bellezza diffusa.



Anche il Canavese era rappresentato grazie alla presenza di Igor De Santis, Sindaco del Comune di Ingria, insieme a circa altri 200 sindaci e loro delegati presenti in rappresentanza dei 375 comuni che fanno parte della rete nazionale. Diverse le autorità presenti, con cui è stato possibile scambiare qualche riflessione, dal padrone di casa il sindaco di Valvasone Arzene – Fulvio Avoledo che ha sottolineato l’impegno di dipendenti comunali e volontari per la realizzazione dell'evento. Era presente tutto il Direttivo dell’Associazione Nazionale, per cui si è svolto anche il passaggio di consegna tra l’ex Direttore Umberto Forte e il neo eletto Rocco Corsetti e la nomina di Sandro Cruciani responsabile Istat sul turismo nei Borghi.



Ad intervenire per i saluti istituzionali anche il Presidente Fiorello Primi, Coordinatore Cts Amato Mercuri, il consigliere regionale Markus Maurmair, l’eurodeputato Alessandro Ciriani e il Presidente Unpli La Spina e diversi referenti delle realtà: Slow Food Italia, Italea, Scuola Mosaicisti del Fvg, Poste Italiane Filatelia, Wind Tre.