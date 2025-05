Viabilità a Palazzo Canavese: "Mettere in sicurezza la provinciale 263 nel centro abitato"

Nell’incontro che, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Sindaco di Palazzo Canavese, Silvano Signora, e la Vicesindaca Amanda Prelle hanno avuto martedì 27 maggio con il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, è stato evidenziato il tema della messa in sicurezza di due arterie provinciali che attraversano il centro abitato del paese.

Sulla Provinciale 263 di Piverone la velocità eccessiva tenuta da molti conducenti è motivo di preoccupazione, anche da parte dei cittadini, che hanno indirizzato una petizione all’amministrazione comunale. L’attraversamento della strada da parte dei pedoni, tra i quali gli alunni delle scuole di Palazzo, necessita di accorgimenti per incrementarne la sicurezza. Una piattaforma rialzata è già stata realizzata in un tratto in curva della SP 263, ma il Comune vorrebbe aggiungerne altre, in corrispondenza di intersezioni tra la Provinciale e strade comunali. Verranno valutati l’implementazione della segnaletica che indica il limite di velocità di 50 km orari e l’eventuale installazione di bande rumorose. La progettazione degli interventi sarà a carico del Comune e sarà oggetto del rilascio del nulla osta ai lavori da parte della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana. Anche sul rettilineo sulla Provinciale 228 in direzione di Piverone dovrebbe essere messo in sicurezza un attraversamento pedonale che consente l’accesso ad una fermata del trasporto pubblico locale. Nel tratto della Provinciale 228 tra Palazzo e Bollengo sono già stati realizzati una rotatoria, un impianto semaforico e un attraversamento pedonale. L’ipotesi proposta dal Comune di Palazzo è quella di realizzare un marciapiede ai due lati della carreggiata e un restringimento che induca i conducenti a rallentare.