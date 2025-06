Al Regio l'ultima "anteprima giovani" della stagione: Andrea Chénier

E' iniziata la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani di Andrea Chénier, l’opera più famosa di Umberto Giordano, grande dramma d’amore e di ideali ambientato nella Parigi della Rivoluzione, reso celebre da arie immortali, che va in scena in una nuova produzione del Teatro Regio.

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio Andrea Battistoni, al suo primo impegno in veste di Direttore musicale; il nuovo allestimento di forte impatto scenico ed emotivo è firmato da Giancarlo del Monaco. Il Coro è istruito, come di consueto, da Ulisse Trabacchin.

Lo spettacolo – riservato al pubblico under 30 – si terrà martedì 17 giugno alle ore 20. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Un’opera incandescente tra poesia, passione e storia

"Andrea Chénier è un’opera incandescente, da riscoprire per la sua raffinatezza musicale e la sua forza emotiva", così il direttore Andrea Battistoni invita i giovani spettatori all’Anteprima Under 30. "Andrea Chénier si distingue per l’intensità drammatica e per l’eleganza della scrittura: una partitura lussureggiante, attraversata da passioni ardenti, in cui l’Orchestra non accompagna soltanto i cantanti, ma diventa un personaggio a sé, commentando e amplificando l’azione scenica.

I due protagonisti, Andrea e Maddalena, emergono come figure eroiche e profondamente umane, capaci di affermare la libertà dell’individuo contro la cieca violenza delle masse. Sullo sfondo del Terrore rivoluzionario, il loro amore diventa un gesto di resistenza e un esempio di idealismo lirico e civile, più che mai attuale.

Opera di cappa e spada, Andrea Chénier alterna duelli, scene corali spettacolari e momenti di intimità struggente, in un susseguirsi di emozioni che conquistano al primo ascolto. Una storia travolgente, che non sfigurerebbe nelle migliori serie contemporanee".

Una serata da non perdere per chi vuole lasciarsi conquistare dalla forza travolgente del teatro musicale. L’ingresso per l’Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.