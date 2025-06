A Torino scuole più sicure: via liberi a nuovi interventi di riqualificazione

A Torino scuole più sicure e moderne. Via libera dalla Giunta alle varianti ai progetti di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nelle aree sud e nord della città, entrambi finanziati con soldi del Pnrr.

Interventi nella zona sud

Nel dettaglio saranno interessate dai nuovi lavori l'IC Carolina Picchio in via Sidoli 10, la scuola dell'infanzia Kandinskij in via Sidoli 10, l'IC Cairoli in via Torrazza 10 e la Re Umberto I in via Nizza 395. Interventi dal costo complessivo di 368mila euro, che si aggiungono al budget iniziale di oltre 5.6 milioni di euro.

Cantieri a nord

Nella zona nord è previsto un investimento complessivo di oltre 6,3 milioni di euro. La variante approvata, del valore di circa 359 mila euro, integra e perfeziona i lavori in corso con interventi straordinari emersi durante l’esecuzione dell’appalto. Qui ad essere interessate dagli interventi saranno il Nido Il Pulcino e la Scuola d'Infanzia in via Tronzano 20, l'IC Ennio Morricone in corso Vercelli 141, l'IC Bobbio Novaro in via Ancina 15.

"Con le varianti approvate continuiamo a investire concretamente nella sicurezza e nella qualità degli spazi scolastici per le nostre ragazze e ragazzi" ha commentato l’assessora all'Istruzione Carlotta Salerno