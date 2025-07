Unito primo ateneo in Italia sede del King Sejong Institute coreano

L’Università di Torino, in partnership con l’Università coreana aSSIST (Seoul School of Integrated Sciences & Technologies), è stata ufficialmente designata come sede del King Sejong Institute, la prestigiosa istituzione promossa dal governo della Repubblica di Corea attraverso la King Sejong Foundation che ha l’obiettivo di diffondere la lingua e la cultura coreana nel mondo. Con oltre 256 sedi in 88 Paesi, il King Sejong Institute rappresenta uno dei principali strumenti di diplomazia culturale della Corea del Sud, contribuendo allo scambio e alla comunicazione internazionale attraverso corsi di lingua, eventi culturali e attività di cooperazione accademica.

Oggi, lunedì 21 luglio a Seoul si è tenuta la cerimonia ufficiale di designazione delle nuove sedi nel mondo con la partecipazione della First Lady coreana Kim Hye-kyung. A rappresentare l’Università di Torino è stata l’Ambasciatrice italiana in Corea del Sud, Emilia Gatto, che ha ricevuto l’attestato di nomina ufficiale dell’Ateneo nel corso dell’evento promosso dalla King Sejong Foundation.

L’Università di Torino è attualmente l’unico ateneo in Italia ad ospitare un King Sejong Institute, confermandosi così punto di riferimento nazionale per la promozione della cultura coreana. A livello europeo, oltre a Torino, solo altre due sedi hanno ottenuto la designazione nel 2025, a testimonianza dell’elevato livello qualitativo della candidatura torinese. La designazione assume un valore ancora maggiore alla luce dell’elevata competizione registrata nell’ultima selezione. Nel 2025 94 istituzioni da 43 Paesi hanno presentato la propria candidatura, segnando il più alto tasso di partecipazione nella storia del programma. L’Università di Torino è risultata tra le sedi con le valutazioni più alte da parte della commissione esaminatrice.

“Vi sono molte similitudini fra Italia e Corea del Sud, le K culture/music/cosmetics sono molto amate dai nostri giovani e l’Italia sta divenendo una meta sempre più richiesta per i giovani coreani che intendono trascorrere periodi di studio e di ricerca all’estero – ha dichiarato il Rettore, Stefano Geuna - Grazie anche a queste relazioni accademiche, UniTo si offre come facilitatore anche per quelle aziende piemontesi interessate a investire nel capitale umano con una doppia formazione. Con l’apertura del King Sejong Institute, l’Università di Torino si prepara ad accogliere un ricco programma di attività didattiche e culturali aperte a tutta la cittadinanza di Torino e sull’intero territorio, contribuendo a rafforzare ulteriormente i legami tra l’Italia e la Corea del Sud”.

Promotrice dell’iniziativa è stata la Professoressa Giuseppina De Nicola, docente di Lingua e Letteratura coreana presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, in collaborazione con la Dottoressa Arum Chea lettrice di lingua coreana, che assumerà l’incarico di Direttrice del King Sejong Institute di Torino. “Il nostro Dipartimento è in prima linea in questo importante traguardo - ha aggiunto la Prof.ssa De Nicola - e siamo orgogliosi che il lavoro svolto negli anni per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura coreana sia stato riconosciuto a livello internazionale”.

Questo prestigioso riconoscimento s’inserisce in un importante investimento dell’Università di Torino nella Repubblica di Corea. Una delegazione di UniTo guidata dall’allora vice Rettrice alla Ricerca oggi Rettrice eletta, Cristina Prandi, nel febbraio 2024 ha visitato Seoul e altre città coreane con l’obiettivo di stabilire relazioni scientifiche solide con quel paese eccezionalmente vivace da un punto di vista tecnologico. A settembre 2024, è stato firmato un accordo con il più prestigioso centro di ricerca coreano, Institute for Basic Science (IBS), finalizzato alla realizzazione di 8 posizioni di dottorato in collaborazione con oltre 90 candidature pervenute da 18 Paesi.

Numerosi sono anche gli accordi di mobilità per studenti, dottorandi ricercatori che coinvolgono tutte le aree scientifiche, dalla filosofia alla fisica, dalle scienze umane alle neuroscienze con prestigiose università coreane (All.1)

L’Università di Torino, inoltre, anche quest’anno parteciperà alla Giornata “Sii! Study in Italy Seoul 2025” organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Seoul nei giorni 14 e 15 novembre per la promozione del sistema universitario italiano.