Estate di lavori nelle scuole di Collegno: tutti gli interventi in corso in vista del nuovo anno

Non solo grandi inaugurazioni a settembre con la scuola per l'infanzia “Alda Merini” in arrivo in viale Piemonte ed il nuovo Asilo Nido “Daniela Celli” a Borgata Paradiso e la nuova ala del Liceo Curie-Levi nel parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’estate 2025 a Collegno si apre con un importante piano di interventi negli edifici scolastici cittadini, finalizzato a rendere gli ambienti didattici sempre più belli, sicuri e confortevoli per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

“Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Collegno. Vogliamo garantire ambienti educativi all’altezza delle aspettative delle famiglie, dove studentesse e studenti possano crescere in sicurezza e serenità. Questo piano di interventi nasce da un ascolto attento del territorio e da una collaborazione costante con i dirigenti scolastici, con l’obiettivo di rendere ogni scuola un punto di riferimento per la nostra comunità” spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

Dai lavori puntuali alla Boselli e alla Moglia, dove si procederà al rifacimento dei bagni e delle solette, alla ristrutturazione e ritinteggiatura della palestra della scuola Leumann: ogni intervento è pensato per migliorare la qualità della vita scolastica.

Particolarmente significativo è quanto avverrà presso la scuola Gramsci, la cui ala nord, rinnovata e riqualificata, ospiterà da settembre le bambine ed i bambini della scuola Angela Fresu. Nella sede originale di via XXVII Marzo prenderanno avvio lavori di ristrutturazione e ammodernamento, con un focus anche sull’adeguamento sismico.

Prosegue spedito il cantiere alla scuola Geninatti, dove le aule dell’ala est sarà completata entro l’inizio del nuovo anno scolastico: ciò consentirà di riportare gli alunni delle tre classi, che lo scorso anno hanno frequentato le lezioni presso la scuola Cervi nel plesso Geninatti. In corso d’opera sono stati aggiunti il rifacimento completo dei pavimenti e la sostituzione dell’impianto idraulico. Inoltre in linea con gli impegni presi con la direzione didattica, il Comune ha finanziato la progettazione dell’ala ovest, programmata entro la fine del 2025.

“La qualità degli spazi educativi è fondamentale, non solo per la didattica, ma anche per il benessere di chi vive quotidianamente la scuola. Con questi lavori, interveniamo su aspetti strutturali e funzionali, senza dimenticare l’estetica e la vivibilità- aggiunge il Vicesindaco Antonio Garruto con delega alla progettazione strategica - Ringrazio gli uffici tecnici e tutti coloro che stanno contribuendo a questo importante percorso, che fa parte di una visione più ampia della città, attenta ai bisogni delle nuove generazioni”.