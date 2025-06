A Cambiano torna "Piazza Ragazzabile", gli adolescenti fanno bella la città

𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟒 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢"𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐑𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞" 𝐥'𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐞 𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢 𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐧𝐧𝐢 𝟐𝟎𝟎𝟗, 𝟐𝟎𝟏𝟎, 𝟐𝟎𝟏𝟏, 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚.

Promosso dal Comune di Cambiano in collaborazione con la cooperativa Oltre la Siepe il progetto prevede laboratori estivi che si svolgeranno dal 7 al 25 luglio, dal lunedì al venerdì con orario 9.00/12.00.

Come nelle precedenti edizioni i partecipanti suddivisi in gruppi e accompagnati da educatori si sposteranno esclusivamente in bicicletta: saranno coinvolti in attività di piccola manutenzione del patrimonio civico, riqualificazione di parchi e aree verdi, realizzazione dei murales e altri interventi di abbellimento urbano.

Il programma include anche momenti formativi, dedicati all'educazione civica e stradale, alla sostenibilità ambientale e alla manutenzione della bicicletta. Un'opportunità per incontrarsi, imparare e crescere insieme, che valorizzi la creatività, il senso civico e il rispetto per l'ambiente.