Riparte col decespugliatore e si prepara alle feste: è all’opera la nuova Pro loco di Villar Pellice

La loro prima Fiera di Primavera dedicata agli antichi mestieri sarà quella di domani, domenica 8 giugno, ma nel frattempo in tanti li hanno già visti lavorare armati di decespugliatore. I nuovi membri del direttivo della Pro loco – rinnovato il 14 aprile – hanno a cuore non solo la vita sociale del paese ma anche le aree verdi e la manutenzione degli spazi pubblici di Villar Pellice. Hanno iniziato a farlo ripulendo lo spazio sottostante la piazza del Sabbione e la viuzza che porta fino al Laghetto Cros. “Vogliamo non solo creare nuove occasioni di incontro per la collettività ma anche curare esteriormente il paese, migliorare il suo aspetto urbanistico e naturale” annuncia la nuova tesoriera dell’associazione, Paola Fiaschi.

Il nuovo direttivo dell’associazione comprende gruppi di amici e villaresi preoccupati per la sorte della Pro loco, dopo le dimissioni dei membri precedenti: “Ci accomuna la voglia di non lasciare decadere l’associazione e i servizi che da lei dipendono come la gestione del parco Flissia” aggiunge.

Assieme a Fiaschi ci sono i consiglieri Simone Charbonnier, Marco Favat, Renato Gonnet, Maria Teresa Peloso, Bepi Pividori, la segretaria Giulia Esposito, il vice presidente Fabrizio Sanna e la presidente Erica Soave. Arrivata in paese nel 2023, Soave è originaria di Torino ed è alla sua prima esperienza in Pro loco: “Di Villar mi ha stupita la bellezza naturalistica e il caratteristico borgo storico, tuttavia, nonostante le potenzialità, rimane un paese un po’ di passaggio” osserva.

Tra gli obiettivi del suo mandato c’è l’arricchimento dei contenuti della Fiera di primavera e di quella autunnale: “Inoltre a ottobre vorremmo proporre una serata dedicata alle danze irlandesi” aggiunge.

La nuova Pro loco punta a valorizzare le potenzialità di Villar Pellice: “Prima di tutto gli aspetti naturali, ma è un paese che ha molto da offrire anche per quanto riguarda i prodotti tipici” conclude Soave.