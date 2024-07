Intesa Sanpaolo, il primo semestre dell'anno si chiude con un utile di quasi 5 miliardi (e si punta agli 8,5 entro fine anno)

Un utile che sfiora i 5 miliardi di euro e che proiettano, entro la fine del 2024, un risultato che potrebbe superare gli 8,5 miliardi. Ecco alcune delle cifre del bilancio semestrale di Intesa Sanpaolo. Sei mesi, dicono dall'istituto di credito, che hanno portato a 3,3 miliardi di dividendi, che si accompagnano a 3,1 miliardi di euro di imposte generate e aumentate di 0,5 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2023. Cifre che soddisfano Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. "Ci confermiamo leader a livello europeo, una banca in grado di svolgere un ruolo unico a favore dell'economia reale e sociale del nostro Paese, grazie a risultati contraddistinti da: elevata redditività, sostenibilità, solidità patrimoniale e basso profilo di rischio".

E aggiunge: "La banca svolge un ruolo di grande rilievo a sostegno dell'economia reale e sociale del Paese: nei primi sei mesi del 2024 le erogazioni a medio e lungo termine hanno superato i 20 miliardi di euro. Il risparmio che ci affidano famiglie e imprese al 30 giugno 2024 ha raggiunto oltre 1.353 miliardi. Le risorse destinate alle nostre persone che lavorano in Italia nel 2023 sono state superiori ai 6 miliardi".



Inoltre, Messina sottolinea come "nel 2023 siamo stati i primi contribuenti per imposte sul reddito contabilizzate nel Paese e nel primo semestre 2024 le imposte per Intesa Sanpaolo sono pari a 3,1 miliardi di euro. Per gli esercizi 2024 e 2025 abbiamo un obiettivo di utile netto superiore a 8,5 miliardi di euro. Nel secondo trimestre 2024 abbiamo conseguito una crescita rispetto al primo trimestre sia dei ricavi da interessi che da commissioni. Il contesto relativo ai tassi di interesse è in evoluzione, potremo tuttavia affrontarlo con successo grazie alla significativa diversificazione del nostro business model e al risparmio che ci affidano famiglie e imprese, in crescita nel semestre di 48 miliardi di euro".