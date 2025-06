Al cinema con il vescovo di Pinerolo per riflettere sulla ripartenza

Nello sport, nel lavoro e nei rapporti con le persone capita di dover ripartire, alcune volte anche tutti i giorni. Il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, propone tre incontri per guardare insieme dei film che aiutano a riflettere su queste dinamiche.

“Vista la buona partecipazione all’ultima serie di ‘Al cinema con il vescovo Derio’, che abbiamo proposto tra novembre e gennaio, abbiamo pensato di ripetere l’iniziativa e fare una sessione estiva. Il tema che ci accompagna quest’anno come Chiesa cattolica è la ripartenza, la capacità di farlo e con quali modalità, dato che la vita sostanzialmente è fatta di continue ripartenze”, spiega.

Per questo nuovo ciclo di incontri verranno proiettati ‘Campioni’ di Bobby Farrelly, domani, lunedì 9 giugno, ‘Sì, Chef! La Brigade’ di Louis-Julien Petit, mercoledì 18 giugno, e ‘L’imprevedibile viaggio di Harold Fry’ di Hettie MacDonald, lunedì 23 giugno: “Sono tutti film legati a una ripartenza, il primo di un allenatore di pallacanestro, il secondo di una chef e il terzo di una relazione. Prima della visione, come per le edizioni precedenti, presenterò brevemente il film, concentrandomi su come ci può stimolare a riflettere sulla nostra esistenza e la vita e cosa ci suggerisce per le nostre ripartenze”.

I film verranno proiettati alle 20,45 al Cinema Hollywood in via Nazionale 73. L’ingresso avrà un costo di 6 euro e ai giovani fino ai 30 anni sarà offerto dalla Diocesi di Pinerolo.