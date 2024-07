Parcheggio Roma-San Carlo: ingresso da piazza Carlo Felice chiuso per lavori

Sono in corso da metà luglio i lavori per lavori di manutenzione straordinaria nel parcheggio Roma-San Carlo gestito da Aci.

L'ingresso auto da via Gobetti sarà chiuso fino al 4 agosto, mentre quello da piazza Carlo Felice che guarda verso Porta Nuova sarà chiuso dal 5 fino al 18 agosto. In questo arco di tempo sarà possibile accedere al parcheggio sotterraneo da via Gobetti e da piazza Castello.

L'ingresso di piazza Carlo Felice è situato fuori dalla Z.T.L. centrale quindi sempre utilizzabile.

Nessun altro intervento in corso al momento sugli altri parcheggi ACI, ovvero Bodoni, Giolitti e Madama Cristina.

Per info: https://acimmagine.it/parcheggi-aci-torino/roma-san-carlo.html