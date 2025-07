Fatti Sentire Festival 2025: la grande finale andrà in onda su Rai2 il 5 agosto

Un'esplosione di talento, emozione e musica. Sarà questo – e molto di più – il grande spettacolo televisivo del Fatti Sentire Festival 2025, in onda il 5 agosto in seconda serata su Rai2, direttamente dalla scenografica cornice del Teatro Concordia di Venaria Reale. Una finale che si preannuncia come uno degli eventi più vibranti dell’estate musicale italiana.

A condurre la serata sarà Gabriele Vagnato, affiancato dalla brillante Sabrina Marrano in collegamento dalla suggestiva Reggia di Venaria Reale. Sul palco, si alterneranno performance ad alta intensità dei 10 finalisti: Gianluca Amore, Parallelo 38, Maria Sofia, Nyya, Asia, Lanobile, Le Distanze, Gabriele Piro, Serena Viel e Karen – giovani promesse con brani originali che raccontano storie autentiche e potenti.

Ad accompagnare dal vivo le performances degli artisti, la band diretta dal maestro Lorenzo Maffia.

Ospiti speciali d’eccezione contribuiranno a rendere indimenticabile la serata: Tormento, icona della musica urban italiana e presidente di giuria, e il cantautore piemontese Andrea Cerrato, molto amato dal pubblico locale.

La finale, per la prima volta registrata in Piemonte grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, porterà in TV un evento che unisce spettacolo, valorizzazione culturale e promozione dei giovani talenti.

A firmare la regia, Stefano Sartini, mentre le riprese televisive sono affidate ad Alfonso Paoletta (Blur Video). La sigla sarà arricchita dalla coreografia firmata dalla ballerina Giulia Pelegatti.

Il programma è scritto da Pierluigi “Pigi” Montebelli. La giuria televisiva vanta nomi di rilievo: Chiara De Pisa (RDS), Julian Borghesan (Rai Radio2), Giovanni Valle (pianista, editore, discografico) e Diego Calvetti (direttore d’orchestra a Sanremo).