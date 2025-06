Federico Massone, un rinforzo per la cabina di regia della Reale Mutua Torino

Reale Mutua Basket Torino ha annunciato l’ingaggio di Federico Massone, con il quale è stato sottoscritto un accordo biennale.

Classe 1998, playmaker/guardia di 191 cm, Massone arriva a Torino dopo l’ultima stagione disputata con la Ferraroni Juvi Cremona, in cui ha messo in mostra la sua solidità ed esperienza su entrambi i lati del campo. Per lui, i numeri parlano di 9.4 punti, 4.1 rimbalzi e 3.4 assist a partita, con un 38% da tre punti su oltre 3 tentativi a gara, a conferma della sua continua evoluzione anche nel tiro perimetrale. Nel corso dei playout salvezza contro Nardò, Federico ha alzato ulteriormente il livello delle proprie prestazioni, chiudendo la serie con 12.8 punti, 4.8 rimbalzi e 3 assist di media, risultando determinante per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Tra le sue migliori prove stagionali spicca quella del 12 aprile contro Livorno, in cui ha fatto registrare il suo massimo stagionale con 23 punti e 5/8 dall’arco. Per lui anche una doppia-doppia da 17 punti e 10 assist nel match perso in volata a Cividale lo scorso 29 gennaio.

Playmaker di classe, dotato di grande visione di gioco e ottime caratteristiche fisiche per il ruolo, Massone è un atleta intelligente e duttile, capace di giocare per i compagni ma anche di prendersi le proprie iniziative. Può giocare sia da 1 che da 2, è un rimbalzista solido e difensore capace di marcare su più ruoli.

Queste le prime parole di Federico Massone da nuovo giocatore della Reale Mutua Basket Torino: “Sono molto contento. Ho parlato con coach Moretti praticamente appena conclusi i playout con Cremona. Si è dimostrato subito molto interessato, mi ha presentato il progetto di Torino. In carriera non ricordo di aver mai firmato così presto per la stagione successiva e questo è indicativo di quanto io fossi convinto di questa scelta. La chiacchierata con il coach è stata positiva, conosco bene il preparatore fisico Roberto Marocco, con cui ho già lavorato. Ritengo di poter contribuire in diversi modi: nasco playmaker, ma specialmente nella mia ultima stagione a Cremona ho avuto modo di ampliare ulteriormente il mio gioco. Posso quindi giocare sia da playmaker sia da guardia, anche accanto a Matteo Schina. Spero di riuscire a dare il mio contributo e far valere la mia duttilità, facendo tutto quello che serve alla squadra e al coach”.

Tra i motivi che hanno spinto Massone a scegliere Torino, anche un aspetto personale dal grande valore emotivo: “Gianni Asti, a cui è dedicato il palazzetto di Torino, è stato per me come un padre cestistico. Mi portò a Biella da ragazzino per giocare, devo tutto a lui. Giocare a Torino, nella casa che porta il suo nome, è emozionante, un po' come tornare alle origini. Quindi per diversi motivi sono estremamente felice di aver firmato a Torino”.

“Sono molto contento che il nostro primo obiettivo del mercato 2025 sia oggi ufficiale,” afferma con soddisfazione coach Paolo Moretti. “Federico Massone ha scelto con convinzione il progetto, la società e il coach, e questo ci rende orgogliosi. Ha deciso di trascorrere a Torino una tappa importante della sua carriera, essendo un giocatore di 27 anni che sta entrando nel pieno della sua maturità e della sua carriera. Federico è un giocatore che mi piace molto, che conosco da tanto tempo, sin dalle giovanili a Biella. Ogni idea positiva che avevo su di lui ha trovato poi una conferma dopo aver parlato con Federico Danna, che è stato uno degli allenatori se non l’allenatore più importante della sua carriera.”

FEDERICO MASSONE – LA CARRIERA

Nativo di Aosta, classe 1998, Massone ha mosso i primi passi a livello cestistico nella città dove è nato e cresciuto, prima di continuare il suo percorso nella Lettera 22 a Ivrea. Ha completato il suo sviluppo a livello giovanile nel vivaio di Biella, dove ha disputato ben quattro finali nazionali giovanili (U17, U18, U19, U20) e debuttato in Serie A2 a 18 anni. Dopo un’esperienza in prestito a Jesi, è tornato a Biella, dove ha completato la sua formazione prima di trasferirsi nel 2020/21 a Piacenza.

Dopo l’esperienza in maglia Assigeco, si è affermato a Trapani come uno dei migliori esterni italiani del campionato di A2, con due stagioni molto produttive: 10.1 punti, 4.2 rimbalzi e 4.1 assist nel 2021/22 e 13.2 punti, 5.2 rimbalzi e 5.3 assist nel 2022/23. Nell’estate seguente, approda a Verona, poi a Cremona (sponda JuVi) nell’ultima stagione, dove ha confermato il proprio valore in uscita dalla panchina. Ora, per lui, inizia una nuova avventura con la maglia di Basket Torino.